"Все стріляло, все горіло": одесити розповіли про пережиту нічну атаку

ЕНаслідки обстрілу Одеси / © ДСНС

Жителі Одеси, які постраждали через атаку РФ, розповіли про пережите. За їхніми словами, це був суцільний жах.

Про це повідомляють «Новини Live».

«Стояла, почула потужний вибух, люди почали кричати „допоможіть“. Почали вибігати», — розповідає одна з жінок.

Інша жителька Одеси не стримала емоцій, адже вона не розуміє, як тепер жити.

«Кошмар якийсь! Я одразу впала на дітей… Все винесло, де нам тепер жити? Як нам тепер жити? Це жах, просто жах. Діти так налякалися… Таке зарево було! Стінка між сусідкою впала, скоро до неї в гості буду ходити», — каже вона.

Очевидці пригадують, що виднілося сильне зарево, «все стріляло», а потім — спалахнула сильна пожежа. В будинку повилітали шибки та пошкодило стіни. Через вузькі проїзди рятувальникам було складно швидко дістатися до місця, однак полум’я вдалося приборкати.

«Хлопці витягли хазяйку з-під завалів. Якби не витягли, вона згоріла б», — завершила жінка.

Наразі люди розбирають завали власними силами та подають заявки на допомогу за програмою «Незламна Одеса».

Масована атака на Одесу — останні новини

У ніч проти 24 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.

За новими даними, кількість потерпілих зросла до 15 осіб. На жаль, росіяни вбили подружжя похилого віку. Чоловікові та жінці було по 75 років.