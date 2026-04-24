Енн Гетевей у сукні з прозорими деталями прийшла на показ фільму "Мати Марія"

Енн Гетевей / © Associated Press

Квітень виявився дуже насиченим для акторки Енн Гетевей, адже цього місяця збіглися два промотури до фільмів «Мати Марія» і «Диявол носить Prada 2», тому майже щодня зірка виходить на червоні доріжки, відвідує прем’єри, інтерв’ю та інші заходи, щоб привертати увагу до своєї роботи.

Енн Гетевей / © Associated Press

На спеціальному показі фільму «Мати Марія» в лондонському кінотеатрі Picturehouse Central акторка знову продемонструвала новий лук, який для неї підібрала стилістка Ерін Волш — образ від відомого нідерландського бренду Iris van Herpen.

Енн Гетевей / © Associated Press

Її вибір одягу ідеально відповідав естетиці фільму, яка поєднує гламур, мистецтво та психологічну драму. У сукні були прозорі вставки, плісування та величезні рукави.

Акторка також продемонструвала фотографам, що на спині її сукня мала вирізи та бежеві вставки тканини, які створювали ефект «голого» тіла.

Енн Гетевей / © Associated Press

Лук Енн доповнювали оксамитові туфлі Aquazzura з плетінням, а також манікюр винного кольору.

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей / © Associated Press