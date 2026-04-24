Енн Гетевей у сукні з прозорими деталями прийшла на показ фільму "Мати Марія"
Квітень виявився дуже насиченим для акторки Енн Гетевей, адже цього місяця збіглися два промотури до фільмів «Мати Марія» і «Диявол носить Prada 2», тому майже щодня зірка виходить на червоні доріжки, відвідує прем’єри, інтерв’ю та інші заходи, щоб привертати увагу до своєї роботи.
На спеціальному показі фільму «Мати Марія» в лондонському кінотеатрі Picturehouse Central акторка знову продемонструвала новий лук, який для неї підібрала стилістка Ерін Волш — образ від відомого нідерландського бренду Iris van Herpen.
Її вибір одягу ідеально відповідав естетиці фільму, яка поєднує гламур, мистецтво та психологічну драму. У сукні були прозорі вставки, плісування та величезні рукави.
Акторка також продемонструвала фотографам, що на спині її сукня мала вирізи та бежеві вставки тканини, які створювали ефект «голого» тіла.
Лук Енн доповнювали оксамитові туфлі Aquazzura з плетінням, а також манікюр винного кольору.