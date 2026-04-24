ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
1 хв

Базовий гардероб на десятиліття: Андре Тан назвав речі, які варто обирати на шопінгу

Дизайнер назвав базові елементи гардеробу, які завжди будуть актуальними і не вийдуть з моди.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

Замість шкіряної куртки краще обрати базовий жакет з натуральної шкіри. Він підкреслить не лише вашу фігуру, а й пасуватиме до всього. Також можете купити плащ з натуральної шкіри, і ця річ точно прослужить вам роки.

Що стосується топів, то замість дешевих варіантів з поліестеру обирайте базовий топ із шовку, і він точно вічно буде з вами.

Жакет у японському стилі, безсумнівно, гарний вибір, але краще обрати звичайний базовий жакет.

Ботильйони з широкими халявами можна замінити базовими на підборах, які точно пасуватимуть до всього.

Коментарі (0)
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie