Базовий гардероб на десятиліття: Андре Тан назвав речі, які варто обирати на шопінгу
Дизайнер назвав базові елементи гардеробу, які завжди будуть актуальними і не вийдуть з моди.
Замість шкіряної куртки краще обрати базовий жакет з натуральної шкіри. Він підкреслить не лише вашу фігуру, а й пасуватиме до всього. Також можете купити плащ з натуральної шкіри, і ця річ точно прослужить вам роки.
Що стосується топів, то замість дешевих варіантів з поліестеру обирайте базовий топ із шовку, і він точно вічно буде з вами.
Жакет у японському стилі, безсумнівно, гарний вибір, але краще обрати звичайний базовий жакет.
Ботильйони з широкими халявами можна замінити базовими на підборах, які точно пасуватимуть до всього.
