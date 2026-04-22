В оксамитовій сукні з прозорими вставками: Енн Гетевей на прем’єрі фільму "Диявол носить Прада 2" у Лондоні

Енн Гетевей / © Associated Press

Енн Гетевей у новому красивому образі з’явилася на прем’єрі фільму «Диявол носить Прада 2» у Лондоні.

Акторка позувала перед фотографами у кастомній темно-синій оксамитовій сукні від Atelier Versace, яка була натхненна смокінгом. Вбрання складалося з корсетного верху з прозорими вставками, імітацією лацканів, ґудзиками і ліфом, оздобленим стразами, та оксамитової спідниці з розрізом та шлейфом.

Аутфіт Енн доповнила чорними лакованими босоніжками на платформах і підборах. Волосся зірка зібрала у високий хвіст, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку і бордові манікюр та педикюр. Свій лук Гетевей завершила діамантовими сережками від Bulgari Serpenti і каблучками з камінням.

На європейській прем’єрі були присутні також її колеги по фільму — Меріл Стріп, Емілі Блант, Сімона Ешлі і Стенлі Туччі.

Меріл Стріп, Енн Гетевей, Стенлі Туччі та Емілі Блант / © Associated Press

Про фільм:

Події сиквелу «Диявол носить Прада 2» розгортаються через 20 років після оригінальної історії. Головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп) стикається з кризою в індустрії друкованих медіа і намагається врятувати свою кар’єру. Вона звертається по допомогу до своєї колишньої асистентки Емілі Чарльтон (Емілі Блант), яка нині обіймає керівну посаду в люксовому бренді, від якого залежить виживання «Runway».