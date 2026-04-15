У гібридному пальті-безрукавці від японського бренду: Енн Гетевей у стильному луку з’явилася у Нью-Йорку

Акторка зараз активно відвідує заходи у межах промокампанії її нового фільму «Мати Марія».

Енн Гетевей / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Енн Гетевей. Зірка у стильному луку вийшла з автівки і прямувала до офісної будівлі. Вона була у чудовому настрої і з усмішкою зустріла фотографів.

На акторці було гібридне двобортне пальто-безрукавка запорошено-сірого відтінку з чорними лацканами і чорними ґудзиками від японського люксового бренду Sacai. Під верхній одяг Енн одягла чорну прозору сукню з довгими прозорими рукавами.

Аутфіт Гетевей доповнила чорними лакованими туфлями Versace Medusa Aevitas на високих платформах, підборах і з трьома ремінцями, в яких ми її вже бачили. У руці вона несла чорну шкіряну сумку з довгими двома ручками.

В акторки було укладання з м’якими локонами, ніжний макіяж, нюдовий манікюр із золотистим акцентом, масивні чорні сонцезахисні окуляри на обличчі, золоте кольє на шиї і каблучки на руках.

Нагадаємо, 30 квітня в український прокат виходить довгоочікуване продовження культової історії про світ моди «Диявол носить Прада 2», у Енн Гетевей і Меріл Стріп повернуться до своїх ролей.

