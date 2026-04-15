Шанувальники були шоковані: короля Чарльза заскочили в магазині віскі в Шотландії

Король Чарльз / © Associated Press

Його Величність був помічений в Абойні, неподалік Абердіна, який розташований лише в 30 хвилинах їзди від замку Балморал — улюбленого маєтку королеви Єлизавети II.

Чарльз відвідав компанію George Stratchan Limited, яка володіє газетним кіоском, який має королівський ордер, і розповів місцевим жителям, що відвідував його під час своїх дитячих поїздок до Балморалу.

Король перебував у цьому районі, щоб відсвяткувати 100-річний ювілей підприємства, і напередодні його візиту, про який не було оголошено заздалегідь, на вулицях міста було організовано велику кількість поліцейських, пише Hello!.

Один із місцевих жителів розповів місцевій газеті Press and Journal, що був «шокований» появою короля.

«Все сталося так швидко. Ми гуляли із собакою, коли почули сирени. Наступної миті на Баллатер-роуд з’явилися чотири поліцейські машини. Я був шокований», — сказав він.

Незалежне кафе Black Faced Sheep в Абойні назвало цей «захопливий візит» у повідомленні у соціальних мережах. У замітці в циркулярі придворної ради, де детально описуються королівські заходи, пізніше зазначили:

«Сьогодні вранці король відвідав компанію George Strachan Limited з Ройал-Дісайд, Мейн-стріт, Абойн, щоб відсвяткувати її століття, і був прийнятий леді Салтон. Його Величність зустрівся з членами сім’ї Страчан та співробітниками магазину», — йдеться у підписі.

Це перша поява короля на публіці після його відвідання великодньої служби у Віндзорі 5 квітня разом зі своєю родиною.