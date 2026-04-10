Королівська хрестильна сукня, яку носили Єлизавета II, принци Чарльз і Вільям, вперше виставлена на огляд публіки

Хрестильна сукня королівської родини / © Associated Press

Реклама

З 10 квітня по 18 жовтня у Королівській галереї проходить виставка, на якій представлено понад 300 предметів з особистого гардеробу королеви Єлизавети II, під назвою «Королева Єлизавети II: Її життя у стилі».

У колекцію входить все: від весільної сукні королеви та її коронаційного вбрання до вбрання, в якому вона зустрічалася зі знаменитостями, високопоставленими особами та главами держав. Також представлений вражаючий вибір ювелірних прикрас, капелюхів, сумок, рукавичок та багато іншого, пише People.

Більше половини колекції представлено на виставці вперше, включаючи один особливий експонат, що передавався з покоління в покоління в королівській родині: хрестильна сукня, яку носили 62 королівські немовля, починаючи з хрещення дочки королеви Вікторії, принцеси Вікторії, 1841 року.

Реклама

Біла шовкова сукня була пошита на зразок весільної сукні королеви Вікторії, а мережива були виготовлені Джанет Сазерленд, дочкою шахтаря з Фолкерка, Шотландія.

На фото Сесілія Олівер, реставраторка текстилю з Королівського фонду колекцій, розглядає хрестильну сукню принцеси Єлизавети II 1841 року, представлену на виставці.

Перший син Вікторії та Альберта, майбутній король Едуард VII, був першим майбутнім монархом, хрещеним у цій сукні. За ним був його син Георг V, а потім його син Едуард VIII, який зрікся престолу. Батько королеви Єлизавети, Георг VI, також був хрещений у цьому одязі, як і два його прямі наступники, король Чарльз і принц Вільям.

Принцеса Єлизавета з дочкою принцесою Анною в цій сукні / © Getty Images

Незважаючи на ретельний догляд за сукнею — після кожного носіння її вручну прали джерельною водою і зберігали в темному приміщенні — десь у середині 2000-х років королева вирішила, що настав час відправити оригінальну сукню на покій та замовити її копію для майбутніх поколінь.

Реклама

Онучка королеви Єлизавети, леді Луїза Віндзор, якій зараз 22 роки, була останнім королівським немовлям, хрещеним в оригінальній сукні. Молодший онук королеви Єлизавети і брат Луїзи, Джеймс, граф Уессекський, якому зараз 18 років, був першим, хто одягнув копію сукні.

Принц Гаррі у хрестильній сукні / © Getty Images

Копія сукні згодом використовувалася для хрестин нового покоління членів королівської сім’ї, включаючи дітей Вільяма та Кейт — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.