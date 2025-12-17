Джеймс Весекський / © Getty Images

Незважаючи на те, що Джеймс Весекський є членом королівської родини, він веде досить звичайне життя, розділяючи час між школою-інтернатом та сімейним будинком, Бегшот-Парком у графстві Суррей. Хлопця рідко можна побачити на заходах, які зазвичай відвідують його батьки — принц Едвард та герцогиня Софі з іншими членами родини. Ймовірно, Джеймс проведе і цей важливий день у колі найближчих людей.

Софі та принц Едвард із новонародженим сином Джеймсом / © Getty Images

Народився хлопчик 17 грудня 2007 року у лікарні Фрімлі Парк Національної служби охорони здоров’я у графстві Суррей. На той момент він був восьмим онуком покійної королеви Єлизавети II і наймолодшим із її онуків, а також посідав восьме місце в черзі на престол.

Джеймс Весекський / © Getty Images

Вважається, що він мав дуже теплі і тісні стосунки з його бабусею королевою Єлизаветою II. Джеймс та його старша сестра леді Луїза Віндзор проводили з бабусею багато часу.

Джеймс Весекський і королева Єлизавета II / © Getty Images

Незважаючи на те, що Джеймс — племінник короля Чарльза, він веде дуже звичайне життя, і так було завжди. Його мама, герцогиня Софі, одного разу розповіла, що коли вони не присутні на великих королівських заходах, вони живуть так само, як і більшість жителів Великої Британії. Говорячи про своїх дітей, вона одного разу зізналася: «Вони ходять до друзів на ночівлі та вечірки. У вихідні ми багато гуляємо з собаками і залишаємося у друзів», — цитує її слова express.

Джеймс Весекський / © Associated Press

Джеймс став графом Вессекським, коли його батько принц Едвард став герцогом Единбурзьким 2023 року. Однак він не матиме права успадкувати герцогський титул від свого батька, оскільки він повернеться до корони після смерті Едварда.

Джеймс Весекський із сестрою леді Луїзою / © Associated Press

Джеймс Весекський / © Getty Images

Джеймс Весекський і його батько принц Едвард / © Getty Images