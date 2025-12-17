Вперше разом: супермодель Гайді Клум знялася у фотосесії для глянцю зі своїм сином-моделлю

Гайді Клум із сином Генрі, фото: instagram.com/ellegermany

Реклама

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent Гайді Клум та її син — 20-річний Генрі — стали головними зірками січневого випуску німецької редакції журналу Elle. На обкладинці глянцю вони позували в обіймах.

Гайді Клум із сином Генрі, фото: instagram.com/ellegermany

Гайді зазнімкована в чорній сукні з пір’ям від Akris, а Генрі — в оксамитовому костюмі з атласними лацканами і метеликом від Brunello Cucinelli.

В інтерв’ю журналу Клум та її син розповідали про кар’єрний шлях, зміни в модельній індустрії та про свої стосунки.

Реклама

Гайді Клум із сином Генрі, фото: instagram.com/ellegermany

Гайді Клум із сином Генрі

«Нині все стало набагато універсальнішим. Навіть жінки в розквіті сил, такі як я, все ще можуть з’являтися на обкладинках журналів на кшталт Elle. Раніше це було практично неможливо. Те саме стосується моделей з пишними формами або моделей plus-size. У цьому сенсі багато що справді змінилося на краще», — розповіла супермодель про зміни у фешнбізнесі від часів початку її кар’єри.

Гайді Клум, фото: instagram.com/ellegermany

Гайді Клум, фото: instagram.com/ellegermany

Син Гайді Клум — Генрі, фото: instagram.com/ellegermany

Син Гайді Клум — Генрі, фото: instagram.com/ellegermany

На запитання про те, яку головну пораду дала йому мама, Генрі відповів так: «Звертати увагу на свою поставу. Я люблю відеоігри і раніше постійно сидів, згорбившись, за комп’ютером. Також моя мама багато чого мене навчила щодо впевненості в собі».

«Наявність часу. Я, як і раніше, багато працюю і скоріше погоджуся на роботу, ніж відмовлюся. Можливість більше не працювати і проводити час із сім’єю — це справжня розкіш і ознака успіху для мене», — відповіла Гайді на запитання про те, що для неї є успіх.

Гайді Клум із сином Генрі, фото: instagram.com/ellegermany

Зазначимо, Гайді Клум виховує чотирьох дітей: двох доньок і двох синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Сілом, хоча для старшої доньки Лені він не є біологічним батьком — Гайді почала зустрічатися з артистом, коли вже була вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе.

Реклама

Раніше, нагадаємо, Гайді Клум із сином Генрі відвідала світський захід. Вони прийшли на церемонію вручення премії InStyle Imagemaker Awards у Лос-Анджелесі.