ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

Музейний оригінал чи дешева копія: в Мережі обговорюють картину з кабінету прессекретарки Білого дому

Декор кабінету 28-річна прессекретарки Трампа викликав жваві обговорення.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

У виданні Vanity Fair вийшов великий матеріал присвячений другому терміну президентства Трампа, однак багато суперечок у Мережі викликав не стільки зміст публікацій, як портрет 28-річної прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт. Скандальна особа позувала для фото, ймовірно, у своєму кабінеті у Білому дому, оскільки за її спиною на каміні було багато особистих фотографій з сином та чоловіком, але не ці знімки стали зіркою обговорень у соцмережах, а картина, яка висіла над її головою.

Картина, на якій зображені ніжні півонії у скляній вазі, ймовірно є репродукцією роботи відомої французької імпресіоністи Берти Морізо. Вона написана у 1841-1895 роках і зберігається у Національній галереї мистецтв у Вашингтоні.

Картина «Півонії» Берти Морізо / © Getty Images

Картина «Півонії» Берти Морізо / © Getty Images

Однак у Threads ведеться жваве обговорення цієї відомої роботи. Оскільки картина не часто виставляється музеєм на постійному стенді, багато хто припустив, що Національна галерея мистецтв могла дати картину для фотосесії або і більше — надати її Білому дому для декорування кабінету Керолайн.

На офіційному сайті галереї вказівні точні розміри картини: 40,8×33 см. Тому, ймовірно, що картина Керолайн — це просто надрукована на папері копія, яку вставили у гарну рамку і повісили над каміном, оскільки зображення дуже популярне і продається у багатьох мережах магазинів за невеликі гроші.

До такої ж думки прийшли деякі інтернет-детективи, зокрема користувачка під ніком sand_stars, опублікувала відео, у якому пояснила, що в США купити таке зображення не проблема.

Також репродукцію картини та рамку до неї можна замовити безпосередньо на сайті музею.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie