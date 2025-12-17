Музейний оригінал чи дешева копія: в Мережі обговорюють картину з кабінету прессекретарки Білого дому

Керолайн Левітт / © Associated Press

У виданні Vanity Fair вийшов великий матеріал присвячений другому терміну президентства Трампа, однак багато суперечок у Мережі викликав не стільки зміст публікацій, як портрет 28-річної прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт. Скандальна особа позувала для фото, ймовірно, у своєму кабінеті у Білому дому, оскільки за її спиною на каміні було багато особистих фотографій з сином та чоловіком, але не ці знімки стали зіркою обговорень у соцмережах, а картина, яка висіла над її головою.

Картина, на якій зображені ніжні півонії у скляній вазі, ймовірно є репродукцією роботи відомої французької імпресіоністи Берти Морізо. Вона написана у 1841-1895 роках і зберігається у Національній галереї мистецтв у Вашингтоні.

Картина «Півонії» Берти Морізо / © Getty Images

Однак у Threads ведеться жваве обговорення цієї відомої роботи. Оскільки картина не часто виставляється музеєм на постійному стенді, багато хто припустив, що Національна галерея мистецтв могла дати картину для фотосесії або і більше — надати її Білому дому для декорування кабінету Керолайн.

На офіційному сайті галереї вказівні точні розміри картини: 40,8×33 см. Тому, ймовірно, що картина Керолайн — це просто надрукована на папері копія, яку вставили у гарну рамку і повісили над каміном, оскільки зображення дуже популярне і продається у багатьох мережах магазинів за невеликі гроші.

До такої ж думки прийшли деякі інтернет-детективи, зокрема користувачка під ніком sand_stars, опублікувала відео, у якому пояснила, що в США купити таке зображення не проблема.

Також репродукцію картини та рамку до неї можна замовити безпосередньо на сайті музею.