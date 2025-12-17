ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Діти
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
2 хв

Собака в домі — більше, ніж друг: як домашній улюбленець може підтримувати емоційний стан підлітка

Підлітковий вік — це справжній емоційний марафон. Навчальне навантаження, драми у дружбі, перші серйозні переживання, гормональні гойдалки — батькам іноді здається, що знайти ключ до емоційного стану дитини майже неможливо.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Собака в домі — більше, ніж друг: як домашній улюбленець може підтримувати емоційний стан підлітка

Собака в домі — більше, ніж друг: як домашній улюбленець може підтримувати емоційний стан підлітка / © Credits

Однак, як виявляється, один пухнастий чотирилапий фактор у домі може мати значення. І мова йде про собаку.

Нове дослідження, про яке розповіло видання SheKnows, привернуло увагу батьків у всьому світі, науковці припускають, що життя з собакою у підлітковому віці може не лише покращити емоційне самопочуття, а й вплинути на зміни у кишковому мікробіомі.

Дослідники порівняли підлітків, які живуть у сім’ях із собаками, з тими, у кого домашніх улюбленців немає. Результати виявилися цікавими: підлітки з собаками демонстрували нижчі показники психологічних труднощів, зокрема менше симптомів пригніченого настрою, соціального відсторонення та поведінкових проблем.

Але на цьому відкриття не закінчилися. У тих самих підлітків виявили відмінності у складі кишкової мікрофлори, зокрема більшу кількість корисних «дружніх» бактерій. Саме ці зміни були пов’язані з кращими показниками психоемоційного стану.

Це лише початок досліджень у цій сфері, але сам факт того, що наука починає пов’язувати собак, мікробіом і психічне здоров’я, має багатообіцяльний вигляд.

Собаки «лікують» підлітків

Коротка відповідь — це не зовсім так і вчені наголошують на цьому дуже чітко. Йдеться не про прямий причинно-наслідковий зв’язок, а про кореляцію. Проте є важливий нюанс. Підлітки, які мають собаку, частіше:

  • проводять більше часу на свіжому повітрі

  • більше рухаються

  • мають чіткіші щоденні ритуали та відповідальність

  • отримують безумовну прихильність і емоційну підтримку

  • живуть у спокійнішій, «заземленішій» атмосфері вдома

Усе це — фактори, які мають реальний вплив на психологічний стан і розвиток підлітка. А отже, присутність собаки може залишати свій «біологічний слід» у процесі дорослішання.

Собака як емоційний якір

Багато батьків впізнають цю сцену, коли підліток замикається у собі, не хоче говорити та відмовляється від будь-якої підтримки, саме собака стає тією істотою, яка здатна прорвати цю тишу. Просто лягає поруч. Кладе голову на коліна. Мовчить і цього достатньо.

І тепер ми знаємо, що цей комфорт може бути не лише емоційним. Кишковий мікробіом відіграє роль у регуляції імунітету, реакцій на стрес, запальних процесів і навіть настрою. Тож зв’язок «собака — спокій — внутрішній баланс» може бути глибшим, ніж здавалося раніше.

Ніхто не каже: «Заведіть собаку — і всі підліткові проблеми зникнуть». На жаль (або на щастя), так це не працює. Однак нові наукові дані підтверджують те, що багато сімей інтуїтивно відчували роками: домашні улюбленці можуть бути важливою опорою.

Собака не замінює розмов, терапії чи підтримки батьків. Але вона може стати тихим союзником у складний період життя, а для підлітків, які вже давно переконують батьків завести сімейного улюбленця, це — ще один аргумент на їхню користь.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie