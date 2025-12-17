Собака в домі — більше, ніж друг: як домашній улюбленець може підтримувати емоційний стан підлітка / © Credits

Однак, як виявляється, один пухнастий чотирилапий фактор у домі може мати значення. І мова йде про собаку.

Нове дослідження, про яке розповіло видання SheKnows, привернуло увагу батьків у всьому світі, науковці припускають, що життя з собакою у підлітковому віці може не лише покращити емоційне самопочуття, а й вплинути на зміни у кишковому мікробіомі.

Дослідники порівняли підлітків, які живуть у сім’ях із собаками, з тими, у кого домашніх улюбленців немає. Результати виявилися цікавими: підлітки з собаками демонстрували нижчі показники психологічних труднощів, зокрема менше симптомів пригніченого настрою, соціального відсторонення та поведінкових проблем.

Але на цьому відкриття не закінчилися. У тих самих підлітків виявили відмінності у складі кишкової мікрофлори, зокрема більшу кількість корисних «дружніх» бактерій. Саме ці зміни були пов’язані з кращими показниками психоемоційного стану.

Це лише початок досліджень у цій сфері, але сам факт того, що наука починає пов’язувати собак, мікробіом і психічне здоров’я, має багатообіцяльний вигляд.

Собаки «лікують» підлітків

Коротка відповідь — це не зовсім так і вчені наголошують на цьому дуже чітко. Йдеться не про прямий причинно-наслідковий зв’язок, а про кореляцію. Проте є важливий нюанс. Підлітки, які мають собаку, частіше:

проводять більше часу на свіжому повітрі

більше рухаються

мають чіткіші щоденні ритуали та відповідальність

отримують безумовну прихильність і емоційну підтримку

живуть у спокійнішій, «заземленішій» атмосфері вдома

Усе це — фактори, які мають реальний вплив на психологічний стан і розвиток підлітка. А отже, присутність собаки може залишати свій «біологічний слід» у процесі дорослішання.

Собака як емоційний якір

Багато батьків впізнають цю сцену, коли підліток замикається у собі, не хоче говорити та відмовляється від будь-якої підтримки, саме собака стає тією істотою, яка здатна прорвати цю тишу. Просто лягає поруч. Кладе голову на коліна. Мовчить і цього достатньо.

І тепер ми знаємо, що цей комфорт може бути не лише емоційним. Кишковий мікробіом відіграє роль у регуляції імунітету, реакцій на стрес, запальних процесів і навіть настрою. Тож зв’язок «собака — спокій — внутрішній баланс» може бути глибшим, ніж здавалося раніше.

Ніхто не каже: «Заведіть собаку — і всі підліткові проблеми зникнуть». На жаль (або на щастя), так це не працює. Однак нові наукові дані підтверджують те, що багато сімей інтуїтивно відчували роками: домашні улюбленці можуть бути важливою опорою.

Собака не замінює розмов, терапії чи підтримки батьків. Але вона може стати тихим союзником у складний період життя, а для підлітків, які вже давно переконують батьків завести сімейного улюбленця, це — ще один аргумент на їхню користь.