Рік Вогняного Коня: що не можна дарувати, щоб не накликати неприємності

Що не можна дарувати на Новий рік

Символ 2026 року Вогняний Кінь уособлює енергію, рух і чисті наміри, адже ця тварина не терпить хаосу та символізує свободу, щирість і благородство. Саме тому кожен новорічний презент набуває особливої ваги: важливо обрати не тільки те, що сподобається людині, але й те, що точно догодить символу року.

Розповідаємо, що краще не класти під ялинку цього разу, щоб не стривожити Коня і не накликати біду, оскільки деякими подарунками можна свідомо чи несвідомо заблокувати людині фінансові можливості або спричинити хибні думки.

Табу на подарунки, що обмежують свободу та рух

Кінь любить простір, тому будь-які «обтяжливі» подарунки, що символічно або безпосередньо натякають на контроль чи обмеження свободи, є небажаними і можуть стати поганим знаком.

До цієї категорії належать ремені, пояси та інші аксесуари, що стискають або обмежують рух. Такі подарунки стримують Коня і можуть означати призупинення розвитку і руху вперед.

Хустки та шарфи також потрапляють під це табу, оскільки асоціюються з обмеженням свободи, що суперечить природі Коня.

Предмети, що несуть нестабільність та руйнують гармонію

Заборонено дарувати речі з руйнівною або негативною символікою, ті, що «розрізають» удачу.

Гострі предмети, такі як ножі, ножиці чи будь-який різальний інвентар, асоціюються з розсіканням удачі. Астрологи вважають, що вони здатні порушити гармонію грошового потоку.

Також варто уникати сувенірів, що асоціюються з нудьгою, застоєм або конфліктом. Наприклад, це можуть бути статуетки із зображенням агресивних чи засмучених образів, картини із похмурими сюжетами або важкі, нерухомі фігури, що символізують смуток. Кінь є твариною живою та стрімкою, тому такі похмурі або важкі символи можуть сприйматися як «антиподарунок».

Подарунки, що символізують втрату та швидкоплинність

У багатьох традиціях взуття уособлює відхід від стабільності в житті або втрату. У рік Коня такий подарунок може стати натяком на розрив стосунків чи фінансові труднощі.

Парфуми — не бажано, оскільки кінь не любить надмірних різких ароматів, які асоціюються з тиском чи втручанням. Крім того, це «леткий» подарунок, який швидко зникає, а разом із ним може зникнути і удача.

Годинники теж варто викреслити зі списку, оскільки вважається, що вони символізують пришвидшення закінчення певного періоду, а це може сприйматися як сигнал до скорочення доходів або завершення сприятливої фази.

Речі, які натякають на обов’язки, низьку якість або особисті недоліки

Символ року цінує природну шляхетність, тому під час вибору подарунків важливо звертати увагу на їхню якість.

Будь-які предмети, виготовлені з сумнівних матеріалів або такі, що мають вигляд неакуратний, можуть бути сприйняті як ознака неповаги, тому навіть невелика річ має бути обрана зі смаком.

Також не варто обирати занадто побутові чи утилітарні речі, які натякають на зобов’язання або роботу. Рік Коня — це час натхнення і руху вперед, тому предмети, що «навантажують» побутом, не викличуть захоплення.

Окремою забороною є подарунки, які можуть натякнути на недоліки людини, такі як ваги, антицелюлітні набори або коригувальні аксесуари. Такі презенти порушують гармонію стосунків і суперечать духу року, який підтримує впевненість.

Крім того, не рекомендується дарувати подарунки-жарти із сумнівним гумором, адже невдала іронія може легко сприйматися як образа.

Подарунки, що натякають на фінанси

Гаманці, особливо порожні, теж варто дарувати з обережністю, адже вони можуть накликати фінансову порожнечу.

Якщо ви все ж обираєте цей подарунок, обов’язково покладіть у нього якусь купюру. Варто пам’ятати, що навіть ті, хто не вірить у прикмети, підсвідомо реагують на подібні знаки, і отримавши «негативний» подарунок, людина може почати поводитися так, ніби удача від неї відвернулася.

Варто обирати подарунки з позитивною енергетикою. Ви точно догодите Коню, подарувавши близькій людині щось, що стосується спорту (інвентар, одяг, аксесуари), подорожей, творчості, або книжки — все, що асоціюється з рухом уперед, свободою та простором.