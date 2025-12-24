ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 грудня: кого та як вітати з іменинами

24 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 24 грудня, день ангела

Який сьогодні, 24 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 24 грудня

24 грудня 2025 року привітайте з іменинами Інокентія, Миколу, Сергія, Агату, Євгенію, Клавдію.

Інокентій — латинське походження, означає “невинний”. В дитинстві спокійний, мирний. В дорослому віці стає запальним.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві чесний, безкорисливий. В дорослому віці стає щирим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві замкнутий, боязкий. В дорослому віці стає справедливим.

Агата — давньогрецьке походження, означає “добра”. В дитинстві добра, м’яка за характером. В дорослому віці стає добродушною.

Євгенія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “благородна”. В дитинстві врівноважена, добре вчиться. В дорослому віці стає відповідальною.

Клавдія — латинське коріння, тлумачиться як “кульгава”. В дитинстві працьовита, комунікабельна. В дорослому віці стає життєрадісною.

День ангела 24 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 24 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від усього злого та наповнював кожен день світлом, радістю і гармонією. Хай життя твоє буде сповнене теплом, любов’ю та щасливими моментами.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел оберігає тебе від негараздів, допомагає здійснювати мрії та наповнює серце спокоєм. Бажаю здоров’я, щастя та незмінної впевненості у власних силах.

***

Вітаю тебе з іменинами! Хай ангел-охоронець завжди крокує поруч, підтримує у складні моменти та дарує теплі миті радості. Нехай кожен день приносить натхнення, добробут і гармонію.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав твій шлях, дарував сили та впевненість у завтрашньому дні. Хай життя буде світлим, щедрим на радісні події та добрі зустрічі.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець дарує спокій, захищає від будь-яких негараздів і надихає на великі звершення. Бажаю щастя, міцного здоров’я та безмежної любові близьких людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie