- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишній футболіст "Барселони" і ПСЖ завершив кар'єру в 32 роки
Рафінья Алькантара вирішив повісити бутси на цвях.
Бразильський футболіст Рафінья Алькантара оголосив про завершення кар'єри.
Про це 32-річний півзахисник повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Рафінья є вихованцем "Барселони". Він перебував у структурі каталонського клубу від 2011 до 2020 року. За цей час хавбек встиг виграти чотири титули чемпіона Іспанії, чотири Кубки Іспанії, Лігу чемпіонів, а також Суперкубок Іспанії та Суперкубок УЄФА.
Крім того, Рафінья ставав чемпіоном і володарем Кубка Франції з ПСЖ, а також олімпійським чемпіоном 2016 року у складі збірної Бразилії.
Також Альканатара встиг пограти за іспанські "Сельту" і "Реал Сосьєдад", міланський "Інтер" та катарський "Аль-Арабі".
За свою кар'єру Рафінья провів 358 матчів, в яких відзначився 51 голом і 52 результативними передачами.
Нагадаємо, влітку 2024 року кар'єру завершив старший брат Рафіньї Тьяго Алькантара, який виступав за "Барселону", "Баварію", "Ліверпуль" та збірну Іспанії.