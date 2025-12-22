ТСН у соціальних мережах

Україна вперше за 18 років не буде представлена у Різдвяній гонці з біатлону

Української команди немає серед учасників івенту, який відбудеться 28 грудня у Гельзенкірхені.

Юлія Джима

Юлія Джима / © biathlon.com.ua

Україна вперше за 18 років не буде представлена у Різдвяній гонці з біатлону.

Організатори щорічної виставкової гонки Biathlon World Team Challenge, яку ще називають Різдвяною гонкою, оприлюднили склади усіх збірних, які братимуть участь 2025 року.

Цього року в Різдвяній гонці візьмуть участь представники дев'яти країн, які сформували десять пар: з Франції, Норвегії, Швейцарії, Австрії, Бельгії, Фінляндії, Чехії, Словенії та дві команди з Німеччини.

Водночас Україна вперше за 18 років не буде представлена у Різдвяній гонці. За "синьо-жовтих" мали виступити Дмитро Підручний та Юлія Джима, однак українська біатлоністка зламала палець на руці внаслідок падіння на тренуванні у жовтні, через що повністю пропустила старт нинішнього сезону.

Учасники Різдвяної гонки-2025

  • Яніна Геттіх / Юстус Штрелоу (Німеччина)

  • Марлен Фіхтнер / Данило Рітмюллер (Німеччина)

  • Маркета Давідова / Томаш Мікиска (Чехія)

  • Анамарія Лампіч / Ловро Планко (Словенія)

  • Суві Мінккінен / Теро Сеппяля (Фінляндія)

  • Юні Арнеклєйв / Матс Евербю (Норвегія)

  • Лотта Лі / Флоран Клод (Бельгія)

  • Лу Жанмонно / Фаб'єн Клод (Франція)

  • Анна Гандлер / Давід Коматц (Австрія)

  • Лєна Геккі-Гросс / Йоша Буркхальтер (Швейцарія)

Різдвяна гонка-2025 відбудеться 28 грудня на "Фелтінс-Арені" у німецькому Гельзенкірхені.

Нагадаємо, торік Різдвяну гонку виграли норвежці Каролін Кноттен та Стурла Легрейд. Український дует Дмитра Підручного та Юлії Джими посів сьоме місце.

Загалом Україна 17 разів брала участь у Різдвяній гонці, з яких двічі перемагала. 2008 року це вдалося Андрію Дериземлі та Оксані Хвостенко, а 2014-го – Сергію Семенову та Валентині Семеренко. На п'єдестал пошани "синьо-жовті" піднімалися шість разів.

