Яке свято 22 грудня 2025 року

22 грудня 2025 року — понеділок. 1397-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

22 грудня, віряни святкують День пам'яті святої великомучениці Анастасії

Завтра, 22 грудня, віряни святкують День пам’яті святої великомучениці Анастасії. Свята Анастасія народилася в Римі наприкінці III століття в заможній родині. Її батько був язичником, мати — таємною християнкою, яка з дитинства виховувала доньку в християнському дусі. За волею батька Анастасію видали заміж за знатного, але жорстокого язичника. Чоловік забороняв їй сповідувати християнство й чинив над нею насильство, однак свята зберегла вірність Христу. Після смерті чоловіка Анастасія роздала значну частину спадку нужденним і повністю присвятила себе служінню гнаним християнам. Під час жорстоких гонінь за імператора Діоклетіана свята Анастасія була заарештована. Зрештою святу стратили близько 304 року, прив’язавши до стовпів над вогнем.

22 грудня в Україні святкують День працівників дипломатичної служби України

22 грудня в Україні святкують День працівників дипломатичної служби України. Свято запроваджено Указом Президента України 2005 року. Дата обрана невипадково: 22 грудня 1917 року було створено Генеральний секретаріат міжнародних справ Української Народної Республіки — перший національний орган, відповідальний за зовнішню політику Української держави. Саме з цього дня веде свій відлік сучасна українська дипломатична служба.

22 грудня День енергетика

Також 22 грудня День енергетика. Свято запроваджене ще за радянських часів, але збереглося й в незалежній Україні як вшанування фахівців, від роботи яких залежить стабільне функціонування держави. Обрана дата підкреслює ключову роль енергетики саме в період найкоротшого світлового дня. Енергетика є основою економічної та національної безпеки держави. Їхня праця — це світло в домівках, тепло в лікарнях, робота підприємств і зв’язок.

22 грудня День невисокої людини

А ще 22 грудня День невисокої людини. Неофіційна, але тепла й іронічна дата, яка була створена, щоб звернути увагу на різноманіття людських тіл, підтримати самоіронію, прийняття себе та подолання стереотипів, пов’язаних із зростом. День невисокої людини виник як відповідь на поширені уявлення про те, що високий зріст нібито є перевагою. Насправді ж зріст — лише одна з фізичних характеристик, яка жодним чином не визначає талантів, інтелекту, харизми чи життєвого успіху.