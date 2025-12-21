Веня з ВКВ раптово пішов із команди: що насправді сталося та різка реакція колеги Дамницького

Ветерани космічних військ / © instagram.com/veterany_kosmichnyh_viysk

Український гуморист Олександр Венедчук, відомий глядачам як Веня з команди «Ветерани космічних військ», несподівано оголосив про вихід із популярного колективу.

Про своє рішення Веня повідомив в Instagram. Він наголосив, що залишає проєкт без конфліктів і прихованих причин, назвавши це виключно особистим кроком. І додав, що дуже цінує минулий досвід і бажає успіхів колегам. Артист також дав зрозуміти, що не зникає з публічного простору та планує розвивати свою творчість у новому форматі.

«Я більше не „Ветеран космічних військ“. Жодних конфліктів, жодних непорозумінь. Це лише моє рішення. Сподіваюсь ви мене зрозумієте і підтримаєте, повірте мені, так буде краще. Дякую за вісім років уваги і пʼять років в Ютубі. Підтримуйте хлопців, слідкуйте за мною. Це був фантастичний період мого життя, далі — більше», — написав Веня.

Допис Вені з ВКВ

Водночас ситуацію прокоментував учасник «ВКВ» Артем Дамницький. За його словами, про таке рішення піти Веня повідомив команду ще в середині листопада. Артем підтвердив, що остаточне рішення було ухвалене 17 грудня і змінити його не вдалося. Водночас гуморист зізнався, що особисто не до кінця розуміє мотивацію колеги, але приймає його право на такий вибір.

«Ви вже, напевно, бачили допис від пана Вені про його вихід з колективу. Нас він застав просто на концерті у Харкові. Виразних аргументів стосовно цього рішення я не почув, і відповідно ніколи цього не зрозумію, але цю позицію і рішення я приймаю, бо на них він мав повне право, так само як і я на своє неприйняття. Але вважаю, що це дуже безвідповідально перед нашою аудиторією, яка постійно на концертах і в коментарях каже, як ми всі ці роки рятуємо їхні кукухи. Гаразд, це все лірика. Далі всі по своїх справах. Стосовно планів пана Вені — це краще вам спитати в нього, з нами він ними не ділився», — доволі різко написав Дамницький.

Допис Артема Дамницького з ВКВ

Він також наголосив, що проєкт «Ветерани космічних військ» не припиняє існування. Команда продовжить роботу, а всі заплановані формати на YouTube виходитимуть і надалі.

Окремо варто зазначити, що протягом 2025 року Веня пережив серйозні проблеми зі здоров’ям. На початку року комік потрапив до лікарні після крововиливу в мозок і переніс термінову операцію. Згодом йому знадобилося ще одне хірургічне втручання із заміни частини черепа на титановий сплав та тривала реабілітація. Проте у Telegram-каналі Веня зазначив, що стан здоров’я не пов’язаний з його виходом з «ВКВ». Крім того, зірка закликає не критикувати «ВКВ» і пояснив, що команда у його рішенні не винна.