Відома українська блогерка таємно мобілізувалася і через два роки розкрила місце своєї служби

Співзасновниця та ведуча YouTube-шоу «Ебаут» Наті Гресько вперше публічно розповіла про свою службу в лавах Збройних сил України.

За словами Наті, до ЗСУ вона долучилася ще на початку січня 2024 року. У проєкті «Це ніхто не буде дивитись» блогерка пояснила, чому вирішила мовчати про це майже два роки. Вона зізналася, що не відчувала внутрішнього ресурсу зіштовхуватися з критикою та знеціненням з боку частини суспільства щодо військових, які не перебувають безпосередньо на передовій.

«Я служу від січня 2024 року. Виходить, у січні буде вже два роки. Ніде ніколи про це не говорила, бо якось не відчувала і не бачила потреби в цьому. А зараз вирішила, що це може корисно спрацювати на службу. Відчувається багато зневаги до людей, які не тримають конкретно зброю в руках, але які є все одно важливими. Тому не відчувала достатньо ресурсу, щоб додатково ще й читати гейт про себе, що я “якось неправильно” доєдналася до Сил оборони», — пояснила Гресько.

Наті також повідомила, що нещодавно перевелася до 28-ї окремої механізованої бригади. Саме цю частину вона обрала свідомо, адже, на її думку, бригада недостатньо представлена в інформаційному просторі. Тепер Гресько планує активно використовувати свою медійність, щоб привертати увагу до потреб підрозділу, залучати нових людей та посилювати збори коштів.

«Я спеціально обрала цю бригаду, тому що вона, як мені здається, несправедливо і недостатньо підсвідчена в медіапросторі», — зазначила вона.

До слова, все почалося після початку повномасштабного вторгнення. За словами Наті, вона певний час працювала за кордоном дистанційно у медіасфері. Однак, тоді відчувала внутрішній дискомфорт через те, що не проживає цей досвід разом із країною.

«Вирішила, що я роблю базу. Через півтора роки я повернулася до України і зрозуміла, що хотілося б використовувати свої навички більш корисно і спрямовувати їх на допомогу Україні. На мене ще й спрацювала рекламна кампанія», — поділилася вона.

Повернувшись додому, блогерка долучилася до проєкту, пов’язаного з військом, а згодом ухвалила рішення піти на службу. Велику підтримку в цьому рішенні їй надав батько, який на той момент сам перебував у лавах ЗСУ.

Наті Гресько пройшла базову загальновійськову підготовку та розпочала службу в Києві. Зараз вона працює над розвитком зовнішньої комунікації 28-ї ОМБр. Водночас військову службу Наті поєднує з материнством — вона виховує 10-річного сина Марка.