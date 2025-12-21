Яка ситуація наразі на кордоні України з країнами ЄС: де найбільші черги

Пунтк пропустку / © Державна прикордонна служба України

Реклама

Станом на ранок 21 грудня 2025 року ситуація на пунктах пропуску України із сусідніми країнами ЄС різниться залежно від напрямку.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у Telegram.

За даними ДПСУ, найбільше скупчення транспорту спостерігається на кордоні з Польщею.

Реклама

Польща

На пунктах пропуску зосереджено значну кількість автомобілів та автобусів:

Краківець: 160 авто та 23 автобуси

Устилуг: 130 авто та 20 автобусів

Рава-Руська: 110 авто, без автобусів

Реклама

Шегині: 90 авто та 20 автобусів

Грушів: 85 авто та 13 автобусів

Угринів: 70 авто та 8 автобусів

Смільниця: 70 авто та 2 автобуси

Реклама

Нижанковичі: 35 авто

Ягодин: 27 автобусів, автомобілі не пропускаються

Словаччина

Ситуація більш стабільна, хоча невеликі черги все ще є:

Ужгород: 40 авто та 2 автобуси

Реклама

Малий Березний: 25 авто

Малі Селменці: черг немає, працює для пішоходів та велосипедистів з 09:00 до 21:00

Румунія

На всіх пунктах пропуску (Дякове, Солотвино, Порубне, Красноїльськ, Дяківці) черг не зафіксовано. Перетин кордону проходить у штатному режимі як для автомобілів, так і для пішоходів.

Щоб уникнути затримок, обирайте менш завантажені пункти пропуску або перевіряйте оновлену інформацію на офіційному сайті ДПСУ. Також враховуйте погодні умови та час, необхідний для проходження прикордонного та митного контролю.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львівській області перед Різдвом спостерігається зростання пасажиропотоку на кордоні, проте черги різняться залежно від пункту пропуску.