Мотоцикліст намагався прорватися через кордон - що відомо

У Чернівецькій області до міжнародного пункту пропуску «Порубне» прибув громадянин України на мотоциклі, який намагався незаконно перетнути державний кордон та виїхати до Румунії.

Про це йдеться у повідомлені Державної прикордонної служби України у Telegram.

За інформацією прикордонників, чоловік усвідомлював відсутність законних підстав для виїзду за кордон і не мав наміру проходити прикордонно-митний контроль. Замість цього він на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску.

Прикордонники оперативно відреагували на ситуацію, подали команду «Бар’єр» та затримали порушника.

Стосовно чоловіка складено адміністративні протоколи. Його разом із мотоциклом передано представникам Національної поліції для подальшого розгляду.

