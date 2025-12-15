ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
954
1 хв

Мотоцикліст намагався прорватися через кордон - що відомо

Українець на мотоциклі спробував незаконно виїхати до Румунії.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Затримання порушника на кордоні

Затримання порушника на кордоні / © скриншот з відео

У Чернівецькій області до міжнародного пункту пропуску «Порубне» прибув громадянин України на мотоциклі, який намагався незаконно перетнути державний кордон та виїхати до Румунії.

Про це йдеться у повідомлені Державної прикордонної служби України у Telegram.

За інформацією прикордонників, чоловік усвідомлював відсутність законних підстав для виїзду за кордон і не мав наміру проходити прикордонно-митний контроль. Замість цього він на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску.

Прикордонники оперативно відреагували на ситуацію, подали команду «Бар’єр» та затримали порушника.

© Держприкордонслужба України

Стосовно чоловіка складено адміністративні протоколи. Його разом із мотоциклом передано представникам Національної поліції для подальшого розгляду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, куди відправляють дані чоловіків, яких упіймали на кордоні.

954
