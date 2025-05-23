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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2893
Час на прочитання
1 хв

У Чернівецькій області пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати українські міста.

ППО

ППО / © ТСН.ua

У ніч проти 23 травня 2025 року на території Чернівецької області пролунали вибухи.

Про це інформує “Суспільне. Чернівці” у повідомленні у соцмережах.

В області триває повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше під Скадовськом вибухнуло авто з російськими офіцерами: не вижив ніхто.

В УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “Ахмат”.

Дата публікації
Кількість переглядів
2893
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