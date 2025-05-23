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У Чернівецькій області пролунали вибухи
Росіяни продовжують атакувати українські міста.
У ніч проти 23 травня 2025 року на території Чернівецької області пролунали вибухи.
Про це інформує “Суспільне. Чернівці” у повідомленні у соцмережах.
В області триває повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше під Скадовськом вибухнуло авто з російськими офіцерами: не вижив ніхто.
В УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “Ахмат”.