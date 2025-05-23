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- Украина
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В Черновицкой области раздались взрывы
Россияне продолжают атаковать украинские города.
В ночь на 23 мая 2025 года на территории Черновицкой области прогремели взрывы .
Об этом информирует "Общественное. Черновцы" в сообщении в соцсетях.
В области идет воздушная тревога.
Напомним, что ранее под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами: не выжил никто.
В УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат".