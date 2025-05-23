В Черновицкой области раздались взрывы

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 23 мая 2025 года на территории Черновицкой области прогремели взрывы .

Об этом информирует "Общественное. Черновцы" в сообщении в соцсетях.

В области идет воздушная тревога.

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Напомним, что ранее под Скадовском взорвался автомобиль с российскими офицерами: не выжил никто.

В УАЗ Patriot находились четверо офицеров российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат".