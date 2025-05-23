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Астрологический прогноз на 23 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо отказаться от проявления эмоций — они осложнят наш отношения с окружающими людьми и миром в целом.
Символ дня: болото.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: аквамариновый — символизирует стабильность, благополучие и процветание.
Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может быть опасной, поэтому важно ее не запускать.
Питание дня: голодание и пост в этот день будут максимально результативны.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Дачные работы дня: можно удобрять и мульчировать почву, а также прореживать всходы.
Магия и мистика дня: желательно делать талисманы амулеты, привлекающие любовь и дружбу.
Сны дня: сны нынешней ночи могут рассказать человеку о самом себе то, о чем он не подозревает, поэтому очень важно тщательно их проанализировать.
Табу дня: важно проявлять осторожность во всех сферах жизни, особенно это касается пребывания на улице в темное время суток.
Цитата дня: «Лучший способ предсказать ваше будущее — создать его» (Авраам Линкольн).
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