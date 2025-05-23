Астрологический прогноз на 23 мая

Болото / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо отказаться от проявления эмоций — они осложнят наш отношения с окружающими людьми и миром в целом.

Символ дня: болото.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: аквамариновый — символизирует стабильность, благополучие и процветание.

Счастливые камни дня: жадеит, хризопраз, желтый нефрит.

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За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может быть опасной, поэтому важно ее не запускать.

Питание дня: голодание и пост в этот день будут максимально результативны.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.

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Дачные работы дня: можно удобрять и мульчировать почву, а также прореживать всходы.

Магия и мистика дня: желательно делать талисманы амулеты, привлекающие любовь и дружбу.

Сны дня: сны нынешней ночи могут рассказать человеку о самом себе то, о чем он не подозревает, поэтому очень важно тщательно их проанализировать.

Табу дня: важно проявлять осторожность во всех сферах жизни, особенно это касается пребывания на улице в темное время суток.

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Цитата дня: «Лучший способ предсказать ваше будущее — создать его» (Авраам Линкольн).

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