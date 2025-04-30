Зодиакальный гороскоп на май 2025 года для всех 12 знаков

Гороскоп / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Атмосфера любви и чувственности будет сопровождать в течение последнего весеннего месяца всех нас, включая тех, кто давно махнул рукой на личную жизнь. Влияние знака Тельца на нашу майскую жизнь может выразиться в важных событиях мирового масштаба. Приятную во всех отношениях картину может «смазать» Уран, который астрологи называют «планетой ураганов» в точном соединении со зловещей планетой Алголь, имеющей две стороны влияния — как отрицательную, так и положительную.

К первой относится вероятность травм головы, что говорит о необходимости соблюдать максимальную осторожность, ко второй — «лучи высокой степени духовности», которые будут доступны только тем, кто достиг определенных высот развития духа. К звезде Алголь присоединится Марс во Льве, который будет демонстрировать силу и агрессию на всех уровнях, и замыкающая крест из четырех фиксированных знаков Черная Луна в Скорпионе, что говорит о мощных — судьбоносных — событиях планетарного уровня.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

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Овен

На редкость удачный в финансовом отношении месяц, когда Меркурий активизирует в гороскопах представителей знака зону доходов — необходимо воспользоваться удачным шансом, чтобы, приняв участие в финансово перспективных проектах, получить хорошую прибыль. Личная жизнь и творчество будут обеспечивать друг друга: любовь обеспечит вдохновение — и наоборот, что в последней декаде мая и первой половине июня позволит полностью изменить судьбу.

Телец

Несмотря на негативную энергию влияющего на представителей знака Урана, они ощутят мощный прилив энергии, который позволит им восстановить иссякающие силы — как физические, так и моральные. Особый успех звезды обещают в делах и бизнесе, поэтому в этом месяце — особенно в его срединной декаде — не только можно, но и нужно заключать серьезные сделки и подписывать важные договора. С желаниями этого времени — в силу их противоречивости — нужно быть осторожными.

Близнецы

Большая часть месяца не позволит сделать что-либо серьезное в любой — как в профессиональной, так и в деловой — сфере. Ощущение «связанных рук» необходимо использовать не для пессимизма и рефлексии, а для анализа совершенных в прошлом поступков и планирования будущих действий. Тогда на финишной прямой мая можно будет начать активно — и эффективно — подвигаться к поставленной цели. Венера привлечет новых поклонников, что на порядок повысит самооценку.

Рак

Энергии весна и любви, а также зашедшие в гороскопы представителей знака Венера и Нептун, поспособствуют стремительному продвижению по карьерной лестнице появится возможность занять статусную должность, о которой давно мечтали представителей знака. Наивысшим достижением в этом направлении станет воплощение в жизнь новых бизнес-идей, но торопиться с этим не надо — окончательное решение можно будет принимать только в начале следующего месяца.

Лев

Эмоциональное состояние будет крайне нестабильным, что может привести к нежелательным последствиям в отношениях с окружающими — особенно близкими — людьми: чтобы их предотвратить, необходимо сдерживать свои душевные и сердечные порывы. Новое — и, как выяснится впоследствии, судьбоносное — знакомство, начавшись с симпатии, может очень быстро перерасти в долговременную, прочную и счастливую связь: не стоит упускать шанс обрести личное счастье.

Дева

Венера, на несколько месяцев зашедшая в зону экстрима представителей знака, сделает их привлекательными для противоположного пола: возможно, это и не приведет к резким переменам в жизни и судьбе, но приятные моменты обязательно принесет, а это в наше время уже немало. Поскольку эта планета отвечает еще и за материальное благополучие, можно рассчитывать на значительные финансовые поступления — причем, в виде не только зарплаты, но и грантов.

Весы

В какой бы сфере жизни — или деятельности — ни лежали интересы представителей знака в мае, одним им справиться не удастся, поэтому имеет смысл — при помощи Венеры и Нептуна — искать соратников и единомышленников — как в своем коллективе, так и вне его. Последняя декада месяца располагает к деловым поездкам и дальним путешествиям, но — с одним условием: необходимо избегать экстремальных ситуациях, даже если они будут касаться спорта.

Скорпион

Внешний «рисунок» жизни представителей знака, предполагающий активные действия, публичность и выходы в свет, не будет совпадать с их внутренним состоянием — отстранённостью и равнодушием, которые — разумеется, на время — поселятся в их душе. Женщин знака не будет интересовать ничего, кроме их внешности — на ее преображение уйдет большое количество времени и средств, зато и результат превзойдет все возможные — а в некоторых случаях и невозможные — ожидания.

Стрелец

Совмещать увлеченность личной жизнью, которая обещает приятные события, с рутинной, а потому скучной — и даже занудной — работой, трудно всем, а представителям этого активного знака, особенно, но им — к собственному большому удивлению — удастся решить эту непростую задачу. Во второй половине месяца стоит поберечь здоровье, стараясь меньше работать и больше отдыхать, от поездок — даже недальних и непродолжительных — тоже лучше отказаться.

Козерог

Благоприятное влияние Венеры соответствующим образом отразиться не только на личной жизни, где возможны приятные во всех отношениях события, но и на вопросах недвижимости: тем, кто давно планировал ремонт или переезд, не стоит терять драгоценное время. Во второй половине месяца придется целиком и полностью сосредоточиться на работе: возможно, она будет не такой интересной, как хотелось бы, зато можно будет рассчитывать на хорошее финансовое вознаграждение.

Водолей

Суета, в которой пройдет большая часть месяца, не всегда позволит одинаково качественно решить возникшие проблемы, поэтому заниматься нужно только самыми важными, отложив второстепенные на потом. Гораздо большего внимания потребует собственный дом — и семья — представителей знака, что в результате принесет не только пользу, но и удовольствие, особенно это касается общения с маленькими детьми.

Рыбы

Важную информацию, которая будет поступать из самых неожиданных источников, необходимо по крупицам добывать из общения с окружающими людьми — переписки с партнерами и бесед с друзьями и близкими. Порой связать один факт с другим окажется непросто, но результат откроет важный секрет, а заодно подскажет, как действовать дальше. В последнюю декаду месяца, когда из знака наконец-то выйдет ограничитель-Сатурн, появится ощущение, что постепенно все налаживается.

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