- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Враг продвинулся на Донетчине: обновленная карта DeepState
Оккупанты имеют определенные успехи.
Появилась обновленная карта боевых действий. Есть продвижение врага в Донецкой области.
Об этом сообщает DeepState.
"Враг продвинулся в Березовке, Новом и возле Новомихайловки. Уточняется линия столкновения у Константинополя", - говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики готовятся к наступлению летом, чтобы попытаться оккупировать весь Донецкий регион в рамках весенне-летней кампании.