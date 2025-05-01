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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Враг продвинулся на Донетчине: обновленная карта DeepState

Оккупанты имеют определенные успехи.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуация на фронте

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта боевых действий. Есть продвижение врага в Донецкой области.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся в Березовке, Новом и возле Новомихайловки. Уточняется линия столкновения у Константинополя", - говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики готовятся к наступлению летом, чтобы попытаться оккупировать весь Донецкий регион в рамках весенне-летней кампании.

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Дата публикации
Количество просмотров
100
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