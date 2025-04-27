Как украинское оружие защищает Торецк: репортаж с линии фронта

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Планов на долгое перемирие у Кремля очевидно нет, ведь, по информации аналитиков Института изучения войны, Россия готовит на лето-осень моторизованные штурмы. Оккупанты массово обучают небольшие группы двигаться на мопедах и мотоциклах, чтобы быстро проходить так называемые «кил-зоны» украинских дронов. Украинские воины, которые держат оборону на передовой, готовятся дать отпор этим попыткам, применяя свое, отечественное оружие.

Об этом говорится в репортаже военного корреспондента ТСН Андрея Цаплиенко, побывавшего на линии фронта в районе Торецка и на севере Харьковщины.

Арта прикрывает Торецк

Останавливать пехотный штурм врага в Торецке помогает отечественная установка «Богдана». Такого оружия, говорят украинские бойцы, у нас должно быть больше, ведь западные партнеры сегодня есть, а завтра их нет. Выстоять сможем, если будем иметь свое. С этим сложно не согласиться.

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Пушка «Богдана» является убедительным доказательством того, что производство сложных боевых систем в Украине можно сделать массовым.

«Артем», мастер обслуги пушки «Богдана» 100-й ОМБР говорит, что уже привык к этому оружию. «Мы все о нем знаем», — объясняет он.

К моменту вторжения существовал лишь один прототип отечественной установки калибра 155 миллиметров. За прошлый год Украина сделала для военных 154 таких пушки, а сейчас выпускает более 20 «Богдан» в месяц. На сегодня это самые большие темпы производства артиллерии в Европе.

Хотя в «Богдане» не все так автоматизировано, как в западных аналогах, здесь, возле Торецка, пушка показала себя очень точным и дальнобойным оружием.

«Ведьмак», командир пушки «Богдана» 100-й ОМБР говорит, что это тяжелое направление. «Двадцать, тридцать, сорок нарядов в сутки выходит. Пид*ры только набирают обороты, лето, подсохло, у них только все начинается», — говорит он.

Оборона Торецка является самой продолжительной битвой за всю войну с Россией. Она длится уже больше 10 месяцев. Дольше Бахмута. 100-я бригада и другие подразделения на данный момент удерживают около пятой части города.

Линии фронта здесь нет. Позиции украинцев могут быть в глубоком тылу врага. И наоборот. В самом Торецке противник потерял более 15 тысяч солдат. Тысячи тел лежат среди развалин города, потому что их никто не выносит.

«Их постоянно много. Их очень много. Такое чувство, что они не заканчиваются. И никогда не кончатся. Но какого-то существенного успеха у них нет. Частичный успех есть, но, если мы теряем какую-то позицию, через некоторое время эта позиция уничтожается вместе с тем, что туда зашло», — рассказывает о характере боев Дмитрий Олексюк, командир пограничного подразделения беспилотных систем «Феникс».

Своих россияне не жалеют. Если замечают, как ВСУ берут пленных, пытаются их ликвидировать.

Украинская артиллерия и украинские дроны обрезают оккупантам все дороги. Но так же поступают и россияне. Больше всего впечатлений при заезде в Торецк и выезде из него.

Торецкое направление остается одним из самых интенсивных. Без Торецка оккупантам не окружить Константиновку, основной логистический центр украинской обороны. Поэтому для украинских артиллеристов очень много работы.

«Бердос», командир американской установки «Паладин» 100-й бригады убежден, что даже в эпоху дронов артиллерия не потеряла свою актуальность. Особенно в Торецке, где нужно прикрывать пехоту.

«Арта есть арта. Потому что без нее никак. Нельзя так быстро отреагировать FPV, потому что он работает точечно, а мы можем перекрыть целый квадрат», — объясняет он.

Крылья и глаза украинских воинов

Беспилотное подразделение «Феникс» вместе с артиллерией пытается образовать вокруг Торецкой полосу, которую оккупант просто не сможет пересечь. На счету «Феникса» десятки «жирных» целей.

Несколько недель назад относительно дешевый дрон пограничников сжег дорогую российскую станцию РЭБ «Житель», которая перекрывала спутниковую связь. Вероятно, только так можно поломать кремлевский план окружения Константиновки.

«Комплексная работа будет включать создание „кил-зоны“ глубиной в 15 километров, на которой противника абсолютно не будет, мы его будем выбивать. Будет все комплексно, с помощью артиллерии, авиации, но основной аспект будет уделен на дроны», — рассказывает Дмитрий Олексюк, командир пограничного подразделения беспилотных систем.

Но россияне тоже пытаются создать такие же зоны на подступах к своим позициям. В районе Торецка, по нашим данным, такую задачу выполняет подразделение российского центра беспилотных систем «Рубикон», подробную информацию о котором оккупанты пытаются держать в секрете.

Российские дроны залетают глубоко в тыл украинцам. Подъезды к линии обороны усеяны ржавыми скелетами сожженных машин. Самая большая опасность — дроны на оптоволокне, против которых бессильны средства РЭБ.

Чтобы противодействовать врагу, нужно искать, откуда их запускают, и контролировать поле боя 24 на 7, говорит аэроразведка «Феникса».

Украинский беспилотник «Аист» является одним из важных элементов целого флота воздушных средств разведки, которыми работают пограничники. Без его крыльев, без его глаз, а, главное, без этих ребят, анализирующих развединформацию, украинская оборона просто ослепнет и не будет видеть, что происходит на линии боевого столкновения.

Но «Аист» может и сама стать мишенью для врага. Во время очередного вылета враг пытался попасть в дрон, но, к счастью, его не задело. Так что можно снова — в небо. Чтобы увереннее себя на земле чувствовала главная сила войны — пехота.

Проводник пехоты

Какие бы ни были совершенные технические средства, контроль над территорией невозможен, пока на нее не ступил сапог пехотинца.

На севере Харьковщины так же, как в Торецке, очень сложно делать эти шаги вперед. В этом подразделении есть отдельная военная профессия — проводник. Боец с позывным «Поляк». Более сотни раз он заводил пехоту в окопы и выводил их оттуда.

«Сам процесс дойти до позиции очень тяжелый. Противник пытается пехоту уничтожить. Ты двадцать четыре в семь под наблюдением. Такое ощущение, что за тобой охотятся», — рассказывает он.

Недавно его чуть не подстрелили.

«На нас сбросили „лепестки“, я попал на мину, слава Богу, нога осталась целая», — рассказывает «Поляк».

Здесь пехотинцы более двух месяцев героически удерживали свою позицию. Но для того чтобы их туда завести, понадобилось еще двенадцать дней.

К сожалению, ни одна роботизированная система не заменит этих людей. Главных тружеников войны. Нет их в окопах на нуле — значит, украинская земля там превратится в серую зону. И это касается всех, кто держит линию фронта протяженностью более тысячи километров.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Напомним, бои на Курщине в последние дни носили очень яростный характер. Россияне продолжают попытки выбить ВСУ из области.