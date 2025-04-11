Битва за Торецк: воины ВСУ откровенно рассказали о ситуации в городе и уникальном оружии

Торецк / © ТСН

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Город Торецк уже 9 месяцев выдерживает бои. И до сих пор продолжает частично оставаться под контролем украинского войска. За все время обороны наши силы уничтожили там ориентировочно 20 тысяч россиян. Сложность состоит в том, говорят воины, что линия фронта может проходить в одной высотке: когда один ее подъезд контролирует враг, а другой — наши защитники.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко побывала у воинов 100-й бригады, которая защищает город.

Какая ситуация в Торецке

Торецк. Небольшой город, окруженный терриконами. Разоренный и уничтоженный войной за 9 месяцев боев за город. Именно столько продержался когда-то Бахмут. Торецк стоит до сих пор. В его жилых застройках за это время воины волынской 100-й бригады со смежными подразделениями уничтожили около 20 тысяч россиян.

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И сейчас бойцы отбивают очередной штурм оккупантов. Работает установка «Богдана» украинского производства.

Пушка выпускает снаряд. Двое артиллеристов поднимают еще один. Делают это вместе. Работа тяжелая физически. Командир передает по радиостанции координаты. Это жилые застройки Торецка. Вернее, то, что от них осталось. Между теми развалинами движется российская пехота. Бойцы защищают нашу. Они стреляют снова.

Пушка «Богдана» надежно вкопана в землю. Необычное ее использование, говорят артиллеристы. Это колесная техника и раньше бойцы ее просто подгоняли на точки стрельбы с тыла. Теперь вынуждены были запарковать в капонире. И сами поселиться возле нее в земле. Потому что дорога к линии фронта слишком опасна. Не одну такую пушку подстрелили вражеские дроны.

Украинские защитники / © ТСН

Как «Богдана» помогла освободить Змеиный

Именно пушка «Богдана» помогла освободить остров Змеиный. И причастен к этому артиллерист Юрий. Говорит, впервые тогда стрелял с моря по врагам.

«Плыли на барже, загрузились. Первый день приехали, пару штук ввалили. Приплыли, нас затащили на этой барже. И уже 48 штук, по-моему, 48. Ну попадали куда-то там. По-моему, «Панцирь», еще что-то там разбили», — говорит Юрий Сидорко, артиллерист 100-й бригады.

Юрий Сидорко / © ТСН

На кадрах запечатлены выстрелы «Богданы» и работа Юрия в сторону Змеиного. До сих пор воин не может поверить, что операция оказалась столь важной, что вошла в историю.

Затем у Юрия были задачи на Белгородщине, а теперь он прикрывает нашу пехоту вблизи Торецка. И каждый выстрел «Богданы» — это сохраненные жизни его побратимов.

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Дата публикации 18:50, 11.04.25 Количество просмотров 10 ТСН новости 18:00 11 апреля. Дрон попал в многоэтажку в Житомирской области! Репортаж из Торецка