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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Какой церковный праздник в Украине 29 октября

Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Церковный праздник 29 октября

Церковный праздник 29 октября / © pexels.com

29 октября (11 ноября), в православном календаре день памяти преподобной Анастасии. Преподобная Анастасия жила во времена правления византийского императора Юстиниана I, руководившего империей в 527-565 годах. Она происходила из знатной семьи и занимала высокое положение при императорском дворе в Константинополе. Анастасию уважали за добродетель, кротость и благочестие.

После раннего вдовства женщина все больше стремилась посвятить свою жизнь Богу. В то же время благосклонность императора вызвала ревность его жены, императрицы Феодоры. Чтобы избежать придворных интриг и сохранить душевное спокойствие, Анастасия решила покинуть столицу.

Анастасия тайно отправилась в Александрию в Египте. Недалеко от города она основала небольшой монастырь, где посвятила себя молитве, посту и духовным упражнениям. Прежняя придворная жизнь уступила место монашескому труду и служению Богу.

Когда после смерти Феодоры император Юстиниан снова начал разыскивать Анастасию, она решила окончательно удалиться от мира. Женщина обратилась за помощью к авве Даниилу — опытному духовному наставнику, жившему в египетской пустыне.

Старец помог ей укрыться от поисков. По его совету Анастасия надела мужскую монашескую одежду и взяла имя Анастасий. Так она могла оставаться неузнанной и посвятить себя уединенному духовному подвигу.

Анастасия поселилась в пещере в отдаленной местности египетской пустыни. Там она провела двадцать восемь лет, придерживаясь строгого монашеского правила. Ее жизнь состояла из молитвы, поста, молчания и постоянного труда над собой.

Еду и воду ей приносил ученик аввы Даниила, оставляя необходимое у входа в пещеру. Сама подвижница избегала встреч с людьми, стремясь сосредоточиться на духовной жизни.

По церковному преданию, Анастасия терпеливо переносила трудности уединения, не стремилась вернуть былое положение и не искала земной славы. Ее главной целью было сохранить верность Богу.

Предание рассказывает, что Господь открыл Анастасии приближающейся смерти. Она написала авве Даниилу короткое сообщение на обломке глиняной посуды и попросила его прийти вместе с учеником.

Старец поспешил в пещеру, где застал подвижницу еще живой. Он исповедовал ее и причастил Святых Христовых Таин. Перед смертью Анастасия благословила сопровождавшего его духовного наставника и монаха.

Праздники мирно отошли к Господу примерно в 567–576 годах. При подготовке к погребению ученик аввы Даниила обнаружил, что под одеждой монаха скрывалась женщина. Тогда старец рассказал ему историю жизни Анастасии и объяснил, почему она избрала такой путь уединения.

Впоследствии рассказ о его духовном подвиге распространился среди христиан. По церковным сведениям, в 1200 году мощи святой перенесли в Константинополь.

Церковный праздник в Украине 29 октября по старому календарю

По старому календарю 29 октября в Украине чтили память мученика Лонгина Сотника. По церковному преданию он был римским воином, который стоял на страже во время распятия Спасителя. Увидев смерть Иисуса и сопровождавшие ее необычные явления, Лонгин уверовал во Христа и признал Его Сыном Божьим. Впоследствии он принял христианство и стал проповедовать веру. По преданию, за это его преследовали и казнили.

Приметы 29 октября

Народные приметы 29 октября / © pexels.com

Народные приметы 29 октября / © pexels.com

  • Порывистый ветер — к дождю.

  • Дождь начался утром — скоро закончится, а если в обед — может затянуться.

  • Ясное звездное небо ночью — к хорошей погоде на следующий день.

Что нельзя делать 29 октября

Церковные наставления на 29 октября призывают воздерживаться от ссор, оскорблений, злословия и осуждения других людей. Также в этот день советуют не поддаваться зависти, не питать желание отомстить, не лениться и не отвлекаться от нуждающихся в поддержке и помощи.

Что можно делать 29 октября

В народном календаре 29 октября известно как день Анастасии Овчарницы. По давнему обычаю, в этот день стригли овец, обрабатывали шерсть, пряли нити, занимались ткачеством и вязкой. Особое внимание уделяли пастухам: их благодарили за нелегкий труд, выражали уважение и угощали домашними блюдами.

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