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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Шахтер" в большинстве проиграл "Интеру" в Лиге чемпионов

"Нерадзурри" вырвали победу над "горняками", играя вдесятером после удаления Алессандро Бастони.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Интер" — "Шахтер"

"Интер" — "Шахтер" / © Associated Press

Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от миланского "Интера" в матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:0.

В первом тайме чемпион Италии владел инициативой, в то время как "горняки" сосредоточились на контратаках. Вратарь дончан Дмитрий Ризнык совершил несколько сейвов после опасных ударов игроков "нерадзурри".

Во втором тайме чемпион Украины выровнял игру. На 69-й минуте "Интер" остался в меньшинстве — Алессандро Бастони отмахнулся от Олега Очеретько в штрафной площадке "Шахтера" и получил вторую желтую карточку.

На 77-й минуте подопечные Кристиана Киву в меньшинстве вышли вперед — Карлос Аугусто отличился с передачи Генриха Мхитаряна. В итоге этот гол стал единственным в матче и позволил "Интеру" одержать победу.

Обзор матча "Интер" — "Шахтер"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Шахтера" (4 очка) это первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В стартовом туре "горняки" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1), а во втором одолели греческий АЕК (3:1).

"Интер" (3 балла) набрал первые очки в турнире. До этого "нерадзурри" потерпели поражение от мадридского "Реала" (1:2) и бельгийского "Брюгге" (3:4).

После этого матча "Шахтер" занимает 17-е место в общей турнирной таблице Лиги чемпионов. "Интер" находится на 21-й позиции.

В четвертом туре Лиги чемпионов дончане проведут номинально домашний матч с португальским "Спортингом", а миланцы на выезде сыграют с нидерландским "Фейенордом". Оба матча состоятся 3 ноября.

Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что ПСЖ с Забарным одержал победу над "Барселоной" в безумном матче Лиги чемпионов.

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