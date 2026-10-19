Интер — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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В среду 21 октября донецкий "Шахтер" сыграет против миланского "Интера" в матче третьего тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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После двух туров "Шахтер" с 4 очками занимает 11-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов: "горняки" сыграли вничью с нидерландским ПСВ (1:1) и одолели греческий АЕК (3:1).

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"Интер" (0 баллов) находится на 29-й позиции, стартовав в самом престижном еврокубке с двух поражений: от мадридского "Реала" (1:2) и бельгийского "Брюгге" (3:4).

После поединка с "Интером" подопечных Арды Турана ждут еще пять матчей основной стадии Лиги чемпионов, где их соперниками будут "Спортинг" (Португалия), "Фенербахче" (Турция), "Слован" Братислава (Словакия), "Лейпциг" (Германия) и "Реал" Мадрид (Испания).

Восемь лучших команд напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Смотрите предматчевую студию к поединку "Интер" — "Шахтер" на Youtube-канале FootballHub.

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Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Интер" — "Шахтер".

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