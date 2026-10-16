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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 19 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

После выходных гривна немного усилится по отношению к американскому доллару.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Курс валют на 19 октября

Курс валют на 19 октября / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 19 октября. Доллар потерял в цене 2 коп. Евро взлетел на 19 коп. Стоимость злотого выросла на 4 коп.

Об этом говорится на сайте Национального банка.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 44,86 (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,49 (+19 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 11,55 (+4 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, что будет с курсом доллара и евро в ближайшие недели. По предварительному прогнозу, резких колебаний курса не будет. В то же время, стабильность рынка зависит от вмешательства Национального банка — объемы его валютных интервенций за последние два месяца выросли на 30–35%.

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