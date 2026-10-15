Зарплаты растут, а денег все меньше: почему украинцы беднеют

Украинцы беднеют, несмотря на рост зарплат / © pexels.com

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Несмотря на официальный рост средней зарплаты, реальное состояние украинцев продолжает стремительно падать. Объясняется это довольно просто: хоть номинальные выплаты и увеличиваются, ценники на товары и услуги ползут вверх значительно быстрее.

Больше о ситуации рассказала доктор экономических наук Людмила Черенько для «Київ24».

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Зарплаты растут, а украинцы массово беднеют: что происходит

Больше всего от дисбаланса цен и зарплат страдают работники бюджетного сектора, доходы которых почти не успевают за рынком. В то же время, общий показатель средней зарплаты в стране подтягивается вверх только за счет отдельных отраслей, где работодатели вынуждены существенно переплачивать из-за острой нехватки высококвалифицированных специалистов.

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Как отмечает доктор экономических наук Людмила Черенько, пока в стране идет война, об ощутимом уменьшении уровня бедности говорить рано. Все потому, что львиная доля социальных расходов государства полностью держится на поддержке международных партнеров.

«Номинальная зарплата увеличивается. Я думаю, что этой статистике стоит верить. Но если говорить о реальных доходах, разумеется, они не растут такими темпами, особенно если речь идет о работниках бюджетной сферы, где зарплаты растут очень низкими темпами. Они теряют реальную заработную плату, потому что цены растут гораздо быстрее».

Падение платежеспособности уже прямо сказывается на сохранении здоровья граждан, ведь из-за финансовых затруднений люди вынуждены откладывать лечение и покупку необходимых медикаментов.

Дополнительный удар по фармацевтическому рынку нанесли уничтоженные в результате обстрелов склады и мощности фармкомпаний.

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Ситуация, когда граждане экономят на собственном здоровье или ждут лучших времен из-за отсутствия бесплатных лекарств и услуг, больше всего угрожает людям старшего возраста, лицам с хроническими заболеваниями, а также детям, которые нуждаются в неотложной реабилитации. Все это может привести к ощутимым негативным демографическим последствиям в будущем.

Зарплаты в Украине: последние новости

Так как украинский рынок труда столкнулся с острым кадровым дефицитом, правила игры теперь чаще диктует работник. Наибольший спрос, по данным Государственного центра занятости, наблюдается на водителей международных перевозок, работников строительной отрасли и медицинский персонал.

Чтобы привлечь специалистов, работодатели предлагают высокие зарплаты: водителям международных рейсов — от 100 до 150 тыс. грн, специалистам в частных медучреждениях — 80–100 тыс. грн, а строителям — 35–65 тыс. грн.

Для сравнения средняя официальная зарплата в стране составляет около 31 тыс. грн. В Киеве — более 47 тыс. грн, в регионах реальная медианная — 20-23 тыс. грн, а самые высокие заработки фиксируют в IT-сфере — в среднем 77 тыс. грн.

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По прогнозам, в течение следующих 5–10 лет самый высокий спрос будет сохраняться на профессии, связанные с послевоенным восстановлением страны — строителей, инженеров, саперов и специалистов по гуманитарному разминированию.

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