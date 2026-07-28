Платят 150 тысяч гривен: кого ищут украинские работодатели во время войны

Водитель / © Freepik

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Украинский рынок труда из-за войны и мобилизации столкнулся с острым дефицитом кадров. Работодатели активно ищут водителей, строителей и медиков, предлагая местами зарплаты до 150 тыс. грн.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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По данным Государственного центра занятости, самый большой спрос среди работодателей наблюдается на водителей международных перевозок. В некоторых регионах нехватка таких специалистов достигает 30-40%. Высокий спрос сохраняется уже несколько лет, что связано с ростом потребностей в логистике, доставке горючего и гуманитарной помощи.

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Не менее востребованными остаются работники строительной сферы. Работодатели активно ищут каменщиков, кровельщиков, электросварщиков, токарей и инженеров-проектировщиков. Больше всего ценятся кандидаты с практическим опытом и высоким уровнем квалификации.

Существенный кадровый дефицит наблюдается также в медицине. Самая большая потребность в среднем и младшем медицинском персонале, реабилитологах, психологах и психотерапевтах. Такие специалисты необходимы как для оказания помощи гражданским, так и для работы с военными.

Уровень оплаты труда в отдельных профессиях превышает 30 тыс. грн. в месяц. Самые большие зарплаты предлагают водителям международных перевозок — в зависимости от опыта и условий труда они могут зарабатывать от 100 до 150 тыс. грн. В частных медицинских учреждениях, в частности, в стоматологии, отдельные специалисты имеют возможность получать 80-100 тыс. грн.

По прогнозам, в ближайшие 5-10 лет высокий спрос сохранится на профессии, связанные с послевоенным восстановлением Украины. В первую очередь речь идет о строителях, инженерах, а также специалистах по гуманитарному разминированию и саперах.

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К слову, война изменила рынок труда Украины: правила игры диктует работник из-за хронического дефицита кадров. Официальная средняя зарплата составляет около 31 тыс. грн, в Киеве — более 47 тыс. грн, тогда как реальная медианная в регионах — 20-23 тыс. грн. Самые высокие заработки в IТ (в среднем 77 тыс. грн) и реальном секторе для «синих воротничков»: строители зарабатывают 35-65 тыс. грн, водители и спецтехники — от 34 до 45 тыс. грн, электрики и сварщики — около 33 тыс. грн.

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