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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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91
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Платять 150 тисяч гривень: кого шукають українські роботодавці під час війни

Через кадрову кризу в Україні зросли зарплати у ключових галузях економіки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Водій

Водій / © Freepik

Український ринок праці через війну та мобілізацію зіткнувся з гострим дефіцитом кадрів. Роботодавці активно шукають водіїв, будівельників і медиків, пропонуючи подекуди зарплати до 150 тис. грн.

Про це пише «Судово-юридична газета».

За даними Державного центру зайнятості, найбільший попит серед роботодавців спостерігається на водіїв міжнародних перевезень. У деяких регіонах нестача таких фахівців досягає 30-40%. Високий попит зберігається вже кілька років, що пов’язано зі зростанням потреб у логістиці, доставці пального та гуманітарної допомоги.

Не менш затребуваними залишаються працівники будівельної сфери. Роботодавці активно шукають мулярів, покрівельників, електрозварників, токарів та інженерів-проєктувальників. Найбільше цінуються кандидати з практичним досвідом і високим рівнем кваліфікації.

Суттєвий кадровий дефіцит також спостерігається в медицині. Найбільша потреба є в середньому та молодшому медичному персоналі, реабілітологах, психологах і психотерапевтах. Такі спеціалісти необхідні як для надання допомоги цивільним, так і для роботи з військовими.

Рівень оплати праці в окремих професіях перевищує 30 тис. грн на місяць. Найбільші зарплати пропонують водіям міжнародних перевезень — залежно від досвіду та умов праці вони можуть заробляти від 100 до 150 тис. грн. У приватних медичних закладах, зокрема в стоматології, окремі фахівці мають можливість отримувати 80-100 тис. грн.

За прогнозами, упродовж найближчих 5-10 років найвищий попит збережеться на професії, пов’язані з післявоєнною відбудовою України. Насамперед ідеться про будівельників, інженерів, а також спеціалістів із гуманітарного розмінування та саперів.

До слова, війна змінила ринок праці України: правила гри диктує працівник через хронічний дефіцит кадрів. Офіційна середня зарплата становить близько 31 тис. грн, у Києві — понад 47 тис. грн, тоді як реальна медіанна в регіонах — 20-23 тис. грн. Найвищі заробітки в ІТ (у середньому 77 тис. грн) та у реальному секторі для «синіх комірців»: будівельники заробляють 35-65 тис. грн, водії та спецтехніки — від 34 до 45 тис. грн, електрики й зварники — близько 33 тис. грн.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
91
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