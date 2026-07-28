Бензин по 100 грн — ще не найгірше: експерт попередив українців про тривожний сценарій

АЗС / © Pixabay

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Перший тиждень паливної кризи в Україні показав стрімке зростання вартості пального та проблеми з постачанням окремих видів ресурсів. За словами директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, найбільше подорожчало дизельне пальне, а з бензином уже спостерігається реальний дефіцит.

Про це Куюн написав у Facebook.

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За тиждень середня ціна бензину А-95 зросла на 4,3 грн за літр і сягнула 80,88 грн/л. Дизельне пальне додало 9,34 грн/л — до 88 грн/л, а в окремих мережах подорожчання перевищило 16 грн за літр.

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«Ціни: Бензин А-95 за тиждень додав 4,3 грн/л (80,88 грн/л). Дизпальне — 9,34 (88 грн/л). В окремих мережах зростання склало понад 16 грн/л», — повідомив Сергій Куюн.

Дизель: попит зростає, імпорт ускладнюється

За словами експерта, ситуація з дизельним пальним залишається напруженою через зростання попиту. Зокрема, частина перевезень зернових переорієнтовується з портів на автомобільний транспорт, що збільшує потребу в дизелі.

«Попит зростає, зокрема і через переорієнтацію частини зернових з портів на авто. Постачання залишаються нормативними, хоча потрібні більші», — зазначив Куюн.

Водночас Україна шукає додаткові джерела постачання. Серед факторів, які ускладнюють ситуацію, експерт назвав Туреччину, яка раніше активно імпортувала дизельне пальне з Росії, а після припинення російського експорту почала збільшувати закупівлі в інших напрямках.

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«Особливо турки пилесосять грецькі НПЗ — одного з наших найбільших постачальників з Півдня», — пояснив директор «А-95».

Додатковим викликом стало зростання вартості логістики. За словами Куюна, дорожчають фрахт і страхування, а конкуренція за партії пального посилюється.

«Фрахт, страхування — в космосі, зростання в рази», — заявив він.

Бензин: на ринку вже відчувається дефіцит

Найскладнішою ситуація, за оцінкою експерта, є з бензином. На частині АЗС періодично з’являються нульові залишки.

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Причиною Куюн називає запровадження з 1 липня стандарту бензину Е10. За його словами, Україна не має можливості виробляти такі обсяги пального всередині країни через безпекові ризики та особливості податкової системи, а закордонні постачальники не можуть швидко наростити виробництво.

«Бензин. А тут, схоже, вже є реальний дефіцит. Нулі світяться то на одній, то на іншій, то на третій мережі АЗС», — написав Куюн.

Він також звернув увагу на втрату одного з важливих джерел постачання — грецького НПЗ Hellenic Petroleum, який раніше допомагав закривати піковий попит на українському ринку.

Чого очікувати далі

За даними експерта, гуртові ціни вже сягнули 93–95 грн/л на дизель та близько 82 грн/л на бензин. Подальше зростання вартості пального, на його думку, триватиме.

«Отже, зростання цін триватиме. Всі питають, чи буде 100 грн за літр? Насправді, питання другорядне, адже висока ціна — це не найгірше, що буває. Доведено 2022-им», — наголосив Сергій Куюн.

Водночас він зазначив, що головним викликом залишається не лише ціна, а фізична наявність пального на ринку.

«Якщо не піднімати ціни на АЗС, їх просто спустошать оптові споживачі. Інший варіант — збільшити постачання, але з цим є певні питання», — підсумував експерт.

Як ми писали, ціни на пальне в Україні можуть наблизитися до 100 грн за літр. Однак, за словами економіста Олексія Куща, такий сценарій можливий лише за збігу низки несприятливих факторів. Серед головних ризиків він називає російські удари по АЗС і бензовозах, що ускладнюють роботу паливного ринку, а також вплив світових цін на нафту. Водночас експерт вважає, що якщо до кінця літа психологічну позначку у 100 грн не буде подолано, уникнути такого рівня цін буде значно легше

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