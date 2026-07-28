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Рецепт салату з "Мівіною", який поверне вас у студентські роки
Салат із «Мівіною», який для багатьох став справжньою домашньою класикою, знову набирає популярності у мережі.
Є страви, які повертають у минуле одним лише смаком. Салат із «Мівіною» — саме з таких. Його готують із простих продуктів, які легко знайти у будь-якому продуктовому магазині, а результат виходить несподівано смачним і таким, що хочеться взяти ще одну ложку, про це розповіли на сторінці liliya.cooking.
Інгредієнти
- суха «Мівіна»
- 2 пачки
- крабові палички
- 250 г
- кукурудза
- 1 банка
- свіжий огірок
- 1 шт.
- зелена цибуля
- 1 пучок
- майонез
- 2–3 ст. л
Приготування
Подрібніть «Мівіну» та висипте у ємність потрібного розміру.
До «Мівіни» додайте кукурудзу, можна навіть трохи рідини.
Дайте постояти 5 хв.
Подрібніть всі інші інгредієнти.
Додайте до мівіни з кукурудзою.
Заправте майонезом та перемішайте.
Салат із «Мівіною» — ще один доказ того, що кулінарні тренди повертаються до простоти. Іноді для смачної страви не потрібні десятки інгредієнтів чи складні рецепти, достатньо кількох знайомих продуктів і бажання експериментувати.