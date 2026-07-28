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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

Рецепт салату з "Мівіною", який поверне вас у студентські роки

Салат із «Мівіною», який для багатьох став справжньою домашньою класикою, знову набирає популярності у мережі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Коментарі
салат із мівіною tiktok.com/@liliya.cooking

салат із мівіною tiktok.com/@liliya.cooking

Є страви, які повертають у минуле одним лише смаком. Салат із «Мівіною» — саме з таких. Його готують із простих продуктів, які легко знайти у будь-якому продуктовому магазині, а результат виходить несподівано смачним і таким, що хочеться взяти ще одну ложку, про це розповіли на сторінці liliya.cooking.

Інгредієнти

суха «Мівіна»
2 пачки
крабові палички
250 г
кукурудза
1 банка
свіжий огірок
1 шт.
зелена цибуля
1 пучок
майонез
2–3 ст. л

Приготування

  1. Подрібніть «Мівіну» та висипте у ємність потрібного розміру.

  2. До «Мівіни» додайте кукурудзу, можна навіть трохи рідини.

  3. Дайте постояти 5 хв.

  4. Подрібніть всі інші інгредієнти.

  5. Додайте до мівіни з кукурудзою.

  6. Заправте майонезом та перемішайте.

Салат із «Мівіною» — ще один доказ того, що кулінарні тренди повертаються до простоти. Іноді для смачної страви не потрібні десятки інгредієнтів чи складні рецепти, достатньо кількох знайомих продуктів і бажання експериментувати.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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