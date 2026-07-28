Рецепт салату з "Мівіною", який поверне вас у студентські роки

салат із мівіною tiktok.com/@liliya.cooking

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Є страви, які повертають у минуле одним лише смаком. Салат із «Мівіною» — саме з таких. Його готують із простих продуктів, які легко знайти у будь-якому продуктовому магазині, а результат виходить несподівано смачним і таким, що хочеться взяти ще одну ложку, про це розповіли на сторінці liliya.cooking.

Інгредієнти суха «Мівіна» 2 пачки крабові палички 250 г кукурудза 1 банка свіжий огірок 1 шт. зелена цибуля 1 пучок майонез 2–3 ст. л

Приготування

Подрібніть «Мівіну» та висипте у ємність потрібного розміру. До «Мівіни» додайте кукурудзу, можна навіть трохи рідини. Дайте постояти 5 хв. Подрібніть всі інші інгредієнти. Додайте до мівіни з кукурудзою. Заправте майонезом та перемішайте.

Салат із «Мівіною» — ще один доказ того, що кулінарні тренди повертаються до простоти. Іноді для смачної страви не потрібні десятки інгредієнтів чи складні рецепти, достатньо кількох знайомих продуктів і бажання експериментувати.

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