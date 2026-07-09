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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
1 хв

Салат із вареним буряком: рецепт яскравої страви з оригінальним смаком

Буряк давно вийшов за межі класичних вінегретів і оселедця під шубою. У поєднанні з овочами, сиром і простим цитрусовим доповненням він перетворюється на салат, який хочеться готувати знову і знову.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Салат із вареним буряком tiktok.com/@anna_didus

Салат із вареним буряком tiktok.com/@anna_didus

Простий, але елегантний — саме так можна описати салат із вареним буряком від фудблогерки anna_didus. Це той випадок, коли мінімум інгредієнтів перетворюється на максимально стильну тарілку.

Інгредієнти

  • варений буряк

  • помідори

  • солодкий перець

  • фета чи бринза

  • фіолетова цибуля

  • італійські трави

  • сіль

  • лимонний сік

  • оливкова олія

Салат із вареним буряком tiktok.com/@anna_didus

Салат із вареним буряком tiktok.com/@anna_didus

Приготування

  1. Варений буряк нарізаємо акуратними кубиками.

  2. Додаємо до нього солодкий перець і соковиті помідори, а також ніжний сир фета чи бринзу, яка надає салату кремовості та легкої солоності.

  3. Фіолетову цибулю ріжемо тонкими півкільцями та додаємо до овочевої суміші.

  4. Далі посипаємо італійськими травами, додаємо дрібку солі, поливаємо лимонним соком і завершуємо все оливковою олією.

  5. Акуратно перемішуємо і можна смакувати.

Салат із вареним буряком — приклад того, як проста домашня кухня може мати сучасний та апетитний вигляд без зайвих зусиль. Солодкість буряка, свіжість овочів, ніжність сиру та легка кислинка лимона створюють баланс, який не потребує доповнень.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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