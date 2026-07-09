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Салат с вареной свеклой: рецепт яркого блюда с оригинальным вкусом
Свекла уже давно вышла за рамки классических винегретов и сельди под шубой. В сочетании с овощами, сыром и простым цитрусовым дополнением она превращается в салат, который хочется готовить снова и снова.
Простой, но элегантный — именно так можно описать салат с вареной свеклой от фудблогера anna_didus. Это тот случай, когда из минимума ингредиентов получается максимально стильное блюдо.
Ингредиенты
варёная свекла
помидоры
сладкий перец
фета или брынза
фиолетовый лук
итальянские травы
соль
лимонный сок
оливковое масло
Приготовление
Вареную свеклу нарезаем аккуратными кубиками.
Добавляем к ней сладкий перец и сочные помидоры, а также нежный сыр фета или брынзу, которая придает салату кремообразную консистенцию и легкую соленость.
Фиолетовый лук нарезаем тонкими полукольцами и добавляем в овощную смесь.
Далее посыпаем итальянскими травами, добавляем щепотку соли, сбрызгиваем лимонным соком и заправляем оливковым маслом.
Аккуратно перемешиваем и можно наслаждаться.
Салат с вареной свеклой — пример того, как простая домашняя кухня может выглядеть современно и аппетитно без лишних усилий. Сладость свеклы, свежесть овощей, нежность сыра и лёгкая кислинка лимона создают баланс, который не нуждается в дополнениях.