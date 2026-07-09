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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
109
Время на прочтение
1 мин

Салат с вареной свеклой: рецепт яркого блюда с оригинальным вкусом

Свекла уже давно вышла за рамки классических винегретов и сельди под шубой. В сочетании с овощами, сыром и простым цитрусовым дополнением она превращается в салат, который хочется готовить снова и снова.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Салат с вареной свеклой tiktok.com/@anna_didus

Салат с вареной свеклой tiktok.com/@anna_didus

Простой, но элегантный — именно так можно описать салат с вареной свеклой от фудблогера anna_didus. Это тот случай, когда из минимума ингредиентов получается максимально стильное блюдо.

Ингредиенты

  • варёная свекла

  • помидоры

  • сладкий перец

  • фета или брынза

  • фиолетовый лук

  • итальянские травы

  • соль

  • лимонный сок

  • оливковое масло

Салат с вареной свеклой tiktok.com/@anna_didus

Салат с вареной свеклой tiktok.com/@anna_didus

Приготовление

  1. Вареную свеклу нарезаем аккуратными кубиками.

  2. Добавляем к ней сладкий перец и сочные помидоры, а также нежный сыр фета или брынзу, которая придает салату кремообразную консистенцию и легкую соленость.

  3. Фиолетовый лук нарезаем тонкими полукольцами и добавляем в овощную смесь.

  4. Далее посыпаем итальянскими травами, добавляем щепотку соли, сбрызгиваем лимонным соком и заправляем оливковым маслом.

  5. Аккуратно перемешиваем и можно наслаждаться.

Салат с вареной свеклой — пример того, как простая домашняя кухня может выглядеть современно и аппетитно без лишних усилий. Сладость свеклы, свежесть овощей, нежность сыра и лёгкая кислинка лимона создают баланс, который не нуждается в дополнениях.

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Дата публикации
Количество просмотров
109
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