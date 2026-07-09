Салат с вареной свеклой: рецепт яркого блюда с оригинальным вкусом

Салат с вареной свеклой tiktok.com/@anna_didus

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Простой, но элегантный — именно так можно описать салат с вареной свеклой от фудблогера anna_didus. Это тот случай, когда из минимума ингредиентов получается максимально стильное блюдо.

Ингредиенты

варёная свекла

помидоры

сладкий перец

фета или брынза

фиолетовый лук

итальянские травы

соль

лимонный сок

оливковое масло

Салат с вареной свеклой tiktok.com/@anna_didus

Приготовление

Вареную свеклу нарезаем аккуратными кубиками. Добавляем к ней сладкий перец и сочные помидоры, а также нежный сыр фета или брынзу, которая придает салату кремообразную консистенцию и легкую соленость. Фиолетовый лук нарезаем тонкими полукольцами и добавляем в овощную смесь. Далее посыпаем итальянскими травами, добавляем щепотку соли, сбрызгиваем лимонным соком и заправляем оливковым маслом. Аккуратно перемешиваем и можно наслаждаться.

Салат с вареной свеклой — пример того, как простая домашняя кухня может выглядеть современно и аппетитно без лишних усилий. Сладость свеклы, свежесть овощей, нежность сыра и лёгкая кислинка лимона создают баланс, который не нуждается в дополнениях.

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