Как порядок рождения влияет на ваше будущее: разница между старшими и младшими детьми

Как порядок рождения влияет на ваше будущее / © Credits

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Новое масштабное исследование, о котором пишет The Washington Post, показывает, что влияние порядка рождения существует, но причина совсем не такая, как мы привыкли думать. И самое главное — многие из этих факторов можно изменить.

Представление о том, что порядок рождения определяет характер и судьбу, давно существует в психологии и популярной культуре. Но теперь экономисты и исследователи постепенно разложили этот эффект на конкретные механизмы, и картина оказывается гораздо сложнее.

С одной стороны, у младших детей действительно есть определенные преимущества. Они рождаются у родителей, которые уже обладают большим опытом и зачастую находятся в лучшем финансовом положении, чем на момент рождения первенца. Кроме того, старшие дети могут служить для них примером, наставниками или даже конкурентами, стимулирующими развитие.

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Не случайно среди элитных спортсменов непропорционально много именно младших братьев и сестёр. Однако в то же время данные свидетельствуют о парадоксе: несмотря на эти преимущества, именно первенцы в среднем демонстрируют лучшие жизненные результаты.

По статистике, старшие дети впереди

Ключевое исследование 2005 года показало, что у младших детей во взрослом возрасте чаще наблюдаются более низкие доходы, более низкий уровень образования, худшие показатели психического здоровья, а среди женщин — более высокие показатели подростковой беременности. И чем позже в семье рождается ребенок, тем хуже средние показатели.

Даже по количеству лет обучения прослеживается устойчивая тенденция к сокращению: младшие дети в среднем учатся меньше, чем первенцы. Но почему так происходит, долгое время оставалось загадкой.

Меньше времени, меньше ресурсов

Одно из объяснений предложил экономист Джо Прайс. Его исследование 2008 года показало, что младшие дети получают меньше личного внимания от родителей.

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В среднем первенцы проводят с родителями на 20–30 минут больше каждый день, чем вторые дети того же возраста. Это может показаться незначительным, но за годы разница накапливается примерно до 3000 часов — эквивалент более года «полноценного воспитания». Эти часы включают чтение, разговоры, совместные игры и обучение.

И хотя это объясняет часть разницы, однако это ещё не всё.

Инфекции

Новые данные указывают на ещё один, неожиданно сильный механизм — влияние болезней в раннем детстве. Исследователи, проанализировавшие данные более 1,2 миллиона детей в Дании, обнаружили, что младшие дети значительно чаще подвергаются воздействию респираторных вирусов в первый год жизни, поскольку старшие дети приносят инфекции домой из детского сада или школы.

Результат впечатляет, младшие дети в 2–3 раза чаще попадают в больницу с острыми респираторными заболеваниями в первые годы жизни. После того как дети начинают посещать детские учреждения, эта разница исчезает, но ранний период имеет значение.

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Исследователи связывают это с тем, что именно инфекции в младенческом возрасте могут влиять на долгосрочное развитие.

Влияние ранних заболеваний на жизнь в течение десяти лет

Дети, которые в первые месяцы жизни чаще страдали от респираторных инфекций, во взрослом возрасте имеют более низкие доходы, худшие показатели в образовании и чаще обращаются за психиатрической помощью. В среднем:

доход во взрослом возрасте снижается примерно на 1%

доля выпускников школ и университетов снижается примерно на 0,5%

количество обращений к психиатру в подростковом и молодом возрасте растет примерно на 6%

Эти цифры кажутся небольшими, но они являются усреднёнными. У части детей последствия могут быть значительно серьёзнее — вплоть до 10–20% потери потенциального дохода в будущем.

Особенно критичным является период первых шести месяцев жизни: именно в это время даже незначительная инфекция оказывает наибольшее влияние.

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Важность первых месяцев

В этот период организм ребенка работает на пределе возможностей: примерно 85% энергии уходит на развитие мозга. Как объясняют исследователи, серьёзная инфекция может «перенаправить» ресурсы организма на борьбу с болезнью вместо формирования нейронных связей.

Фактически это может повлиять на развитие мозга и оставить след на десятилетия вперед. Несмотря на неоднозначные данные, исследователи подчеркивают, что большинство детей полностью выздоравливают после болезней, а указанные эффекты представляют собой статистические средние значения.

Кроме того, современная медицина снижает эти риски. Вакцинация, улучшение профилактики инфекций и снижение детской смертности значительно ослабили «эффект порядка рождения» в странах с развитой медициной.

Что делать родителям

Часть разницы между старшими и младшими детьми — поддается управлению. Среди ключевых рекомендаций:

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вакцинация

грудное вскармливание, снижающее риск тяжелых инфекций

гигиена в доме, например, мытье рук после детского сада, смена одежды, проветривание и изоляция больных детей

внимательное наблюдение после перенесенных заболеваний и своевременная коррекция возможных последствий

Отдельно отмечается, что даже госпитализация младенца не означает необратимых последствий, а своевременная поддержка развития может существенно помочь.

Исследование подтверждает ещё один фактор, младшие дети получают меньше индивидуального внимания, поскольку время родителей «распределяется» между большим количеством детей. И именно эта разница может объяснять до 70% эффекта порядка рождения в отношении доходов в будущем.

Здесь можно посоветовать один простой принцип, не пытаться быть «идеально справедливыми сегодня», а спрашивать себя, сколько времени вы проводили со старшим ребенком в том же возрасте, и стараться выровнять это в долгосрочной перспективе.

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