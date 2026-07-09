Какому знаку Зодиака повезет 10 июля

Водолей / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 10 июля?

Энергия, необходимая для жизни и работы, в течение дня будет стремительно иссякать, поэтому очень важно использовать ее максимально рационально и бережно. Тем не менее, лениться звезды не советуют — необходимо найти себе какое-то необременительное, но при этом полезное и — по возможности — приятное занятие.

С финансами необходимо обращаться осторожно — разумная экономность сегодня никому не помешает. Также в этот день нежелательно ничего покупать, а вот продажи, чего бы они ни касались, окажутся успешными. Нежелательно общаться с неприятными — и негативно настроенными — людьми: это отнимет силы, но не даст возможности достичь поставленной цели.

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Водолей

Водолеи могут рассчитывать на серьезные подвижки по карьерной лестнице, но только в том случае, если, как ни парадоксально это прозвучит, откажутся от проявления инициативы и сделают все, чтобы не выделяться из толпы.

Только так они дадут возможность своему непосредственному руководству спокойно — без визуального шума — составить мнение об истинных достижениях представителей знака.

Если же они будут навязчиво их презентовать, ничего хорошего из этого не выйдет, так что сегодня скромность — вопреки сложившемуся убеждению — это путь к известности и оценке себя по достоинству.

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