Не дышала более трех минут: женщина рассказала об удивительном "путешествии на том свете"

Потусторонний мир

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53-летняя американка Келси Абернати Маклин пережила состояние, близкое к клинической смерти. Женщина не дышала три с половиной минуты, а после спасения рассказала о пережитом, которое, по ее словам, полностью изменило ее жизнь.

Об этом пишет Mirror.

Инцидент произошел во время семейного барбекю в Филадельфии. Кусок стейка перекрыл женщине дыхательные пути. Несмотря на попытки помочь при помощи Геймлиха, результата это не дало.

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Маклин упала в обморок, а врачи впоследствии назвали ее выживание настоящим чудом.

Что, по словам женщины, произошло после потери сознания

Американка утверждает, что в отсутствие дыхания ее сознание оказалось в другом измерении.

«Когда свет погас, я почувствовала, что меня окружает кокон бесконечной любви. Время словно остановилось. Не было ни начала, ни конца. Никто не произнес ни слова, но я понимала универсальный язык», — вспоминает она.

По словам Маклина, перед ней стали появляться картины из ее собственной жизни.

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«Я стала видеть фрагменты своей жизни почти как в кино на большом экране. Я действительно испытывала эмоции, которые нанесла другим своим поступкам. Анализ моей жизни показал мне карму, которую я сама сотворила», — рассказала женщина.

По возвращении в сознание, американка пересмотрела свои жизненные ценности.

«Мне было грустно видеть, как я причиняла людям боль, и я хотела, чтобы меня простили. Но я гордилась моментами, когда я проявляла любовь. Я поняла, что материальные вещи, статус и деньги не имеют значения», — сказала она.

После пережитого Маклин стала более тщательно относиться к безопасности во время еды. Она рассказала, что теперь нарезает еду маленькими кусочками, хорошо ее пережевывает, а также вместе с мужем и сыном прошла курсы по оказанию первой помощи.

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Женщина признается, что больше всего боится повторения самой ситуации с удушьем, однако отношение к смерти изменилось.

«Раньше я сильно боялась смерти, но теперь, увидев потусторонний мир, больше не боюсь. Гораздо страшнее не прожить здесь свою жизнь в полной мере и не оценить то, что имеешь», — подытожила американка.

Напомним, американская медсестра Бриджит Кэндис утверждает, что пережила опасную реакцию на прививку от Covid-19, впала в кому и видела ад. По ее словам, там происходили жуткие пытки, а она кричала к Иисусу, после чего вышла из комы. После выздоровления женщина полностью изменила образ жизни.

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