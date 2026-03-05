Женщина рассказала о путешествии в ад во время клинической смерти: "Мучили демоны" (фото)

Реклама

79-летняя жительница Сиэтла, США, Кэти МакДениел, пережила невероятное испытание на грани смерти после того, как была в медикаментозной коме 18 дней.

По ее словам, во время клинической смерти ее мучили демоны в аду, прежде чем ей разрешили встретиться со своим умершим женихом в раю, передает Daily Star.

В 53 года Кэти заболела острым респираторным дистресс-синдромом – опасное для жизни заболевание легких, которое быстро прогрессирует и вызывает сильное воспаление и накопление жидкости в легких. Врачи решили ввести ее в медикаментозную кому, используя сильные седативные и амнезические препараты, которые должны снизить метаболизм и блокировать память, фактически переведя ее организм в состояние гибернации.

Однако, как утверждает Кэти, вместо того, чтобы оставаться без сознания, она пережила чрезвычайный и страшный опыт, который дал ей возможность якобы увидеть, что ждет нас после смерти.

"Я внезапно оказалась в огромной пустоте, а потом - в очень адском месте", - вспоминает Кэти. "Было страшно, туманно, воняло, жарко. Я никогда не чувствовала себя мертвой – это была просто я, и я пережила этот ужасный, долгий опыт".

Кэти МакДениел

Сначала Кэти оказалась в полной темноте. Затем голос "заревел" на нее, спрашивая: "Ты знаешь, где ты?". Женщина, испуганная и растерянная, трясущимися руками прижимала уши, пытаясь найти рациональное объяснение. "Все, что я видела – это полная тьма. Я знала, что я в неправильном месте", – говорит Кэти.

Постепенно она осознала, что находится в адской сцене: "Это походило на Нью-Йорк или другой большой город, с пожарами, криками и бегающими людьми. Это не было сном – это настоящее место"

В течение того, что показалось "месяцами", Кэти страдала преследованием страшных демонов. Она описывает одного из них как "демона в мантии, похожего на судью", обещавшего свободу, если она очистит поле от ежевики ножницами с круглыми концами – но ветви постоянно отрастали. Несмотря на мучения, Кэти оставалась уверенной: "Я не отчаюсь. Я выберусь отсюда. Я не отчаюсь".

Постепенно она получила приказ сопровождать группу женщин, одетых в лохмотья, из-за "замерзшего" пустоша. Снег напоминал ей Рождество, и Кэти принялась петь колядку, несмотря на запрет "демонической женщины".

"Неожиданно я почувствовала, как вся моя сущность наполняется огромной любовью, миром и радостью", – рассказывает Кэти. Она оказалась в мраморной комнате, похожей на собор, окруженный неземным садом и залитой мягким белым светом. Там она встретила покойного жениха Рика, умершего в возрасте 53 лет незадолго до госпитализации Кэти. "Он выглядел моложе, примерно 35 лет", – говорит женщина.

Кэти и Рик

Кэти вступила с Риком в "телепатический" обмен, во время которого он сообщил, что ее время еще не пришло и что она должна завершить определенные дела на земле. Сразу после этого Кэти проснулась в больничной койке, узнав, что была без сознания в течение 18 дней.

Кэти признает, что многие люди не верят ее рассказу, считая ее галлюцинацией, вызванной сильными медикаментами. "Большинство не хотели слушать мою историю – одни были возмущены, другие пренебрежительно относились, третьи говорили, что это депрессивно или странно", – рассказывает она.

Она описала свой опыт в мемуарах, отмечая, что после пережитого научилась принимать необычные события и верить, что случайностей в жизни нет.

Сегодня Кэти помогает другим, кто пережил клиническую смерть, и открыла для себя новую веру в божественное присутствие. Она больше не боится смерти и считает, что три важнейших слова – Бог, Любовь и Дом – на самом деле означают одно и то же.

"После путешествия в ад и рай я поняла, что жизнь ценна, и даже в самых страшных испытаниях есть смысл", – добавляет Кэти.

Кэти МакДениел

