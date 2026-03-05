Племянница Трампа назвала "истинную причину" приказа атаковать Иран

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Племянница президента США Дональда Трампа, психолог Мэри Трамп, утверждает, что знает истинную причину приказа об атаке на Иран. По словам женщины, за официальными заявлениями Белого дома стоит личный и отчаянный мотив ее дяди.

Об этом пишет LadBible.

Трамп 2 марта заявил, что у решения США нанести мощные удары по Ирану совместно с Израилем есть четыре ключевые причины. Он пояснил, что целью операции является уничтожение ядерной программы Ирана, его ракетного потенциала и Военно-морских сил, а также намерение «гарантировать», что страна «не сможет и в дальнейшем вооружать, финансировать и управлять террористическими армиями за пределами своих границ».

Впрочем, его племянница Мэри Ли Трамп убеждена, что настоящий мотив совсем другой. По ее словам, «есть только одна причина и только одна», почему президент решил атаковать Иран.

Племянница Трампа критикует его политику

Несмотря на общую фамилию и родственные связи, Мэри не разделяет политических взглядов своего дяди и давно выступает его открытым критиком. 60-летний психолог, писательница и политический комментатор является дочерью покойного старшего брата Дональда — Фреда Трампа-младшего, который умер от сердечного приступа в 1981 году.

Женщина также ведет собственный YouTube-канал Mary Trump Media, где публикует «глубокие политические разборы и жесткие разоблачения режима Трампа».

«Вы можете знать Дональда Трампа как авторитарного мошенника, который разрушает страну из Овального кабинета. Мэри Трамп просто знает его как своего чертового неудачника-дядюдю. Этот канал — место, где фейковые новости умирают», — указано в описании канала.

Племянница президента США Мэри Трамп / © Getty Images

Истинная причина атаки США на Иран

В одном из недавних видео, опубликованном 3 марта, Мэри проанализировала решение Трампа атаковать Иран и объяснила, почему, по ее мнению, он «объявил войну, чтобы спасти самого себя».

В начале племянница президента США перечислила ряд обещаний, которые тот дал после вступления в должность, но так и не выполнил. Среди них — замена программы «Закон о доступной медицинской помощи» и завершение четырехлетнего вторжения России в Украину.

«Ничего из этого не произошло», — сказала Мэри, назвав «абсурдным» то, что Дональд называет себя «президентом мира».

«Теперь Дональд говорит нам, что он объявил войну Ирану на выходных, отчасти потому, что страна разрабатывает ядерное оружие, которое „вскоре может достичь американской территории“, — продолжила она.

Мэри указала, что Трамп также предполагал, что нынешняя война, в которую, по его решению, оказались втянуты США, может быть связана со сменой власти в Иране. Иранцы в течение многих лет переживают тяжелые испытания под правлением жесткой и репрессивной авторитарной теократии. По мнению главы Белого дома, народ страны заслуживает свободы и право самостоятельно определять, какой должна быть система управления государством.

«Но человек, который бомбит их страну, не имеет к ним никакого интереса и не имеет плана создать условия, при которых они могут стать свободными или поддержать создание альтернативы нынешнему режиму», — подчеркнула племянница Трампа.

Мэри также заявила, что ее дядю «не волнует будущее иранского народа» и что «никакого плана» помощи им у президента США нет.

"Дональд творит хаос, а потом ожидает, что другие люди будут разбирать завалы после его разрушений. И вот мы оказались в войне по выбору — выбору самого Дональда — с Ираном, без согласия американского народа и без разрешения Конгресса», — сказала она.

Племянница Трампа также высказала мнение, что на самом деле стоит за его решением.

«Для Дональда есть только одна причина и только одна. У него проблемы, и он это знает. Это не просто попытка сменить тему — хотя и это уже было бы достаточно плохо. Это попытка не допустить, чтобы он сам и весь мир узнали, какой он некомпетентный, морально развращенный, скомпрометированный мошенник. Это его непостижимая отчаянная попытка избежать унижения«, — заявила Мэри.

«Дональд Трамп втянул нас в войну по требованию Саудовской Аравии и Израиля. Но этого было бы недостаточно, если бы это одновременно не совпадало с его собственными интересами», — добавила она.

Говоря о росте количества жертв в регионе Ближнего Востока, племянница Трампа резюмировала:

«И все это лишь потому, что Дональд — отчаянно слабый человек, которому нужно отвлечь внимание людей от этого факта, так же как ему нужно что-то, что поддержит его угасающее чувство силы. Это очень сложный канат для самого слабого человека, которого я когда-либо знала. И все же каким-то образом ему позволяли идти по нему всю его жизнь. Всю его жалкую, бесполезную, эгоистичную жизнь», — высказалась Мэри.

Война против Ирана вызвала скандал в США — подробности

Заметим, 3 марта стало известно, что администрация Трампа на закрытых брифингах признала отсутствие данных о подготовке Ираном первого удара по США, что опровергает ключевой аргумент в пользу масштабной операции Штатов и Израиля. Разведка не подтвердила версию о «превентивной» защите американских сил.

Трамп объясняет войну ядерной угрозой и ракетной программой Ирана, тогда как демократы называют это «войной по выбору», отмечая, что угрозы были преувеличены, а дипломатические пути — не исчерпаны.

Кроме того, в администрации Трампа вспыхнул конфликт из-за заявления госсекретаря Марко Рубио, который признал, что именно удары Израиля по Тегерану втянули США в войну с Ираном. Госсекретарь объяснил, что превентивная атака Вашингтона была вынужденным шагом, чтобы избежать масштабных потерь после ожидаемого ответа Ирана, назвав решение президента мудрым. Открытое признание роли Израиля в эскалации возмутило сторонников движения MAGA и изоляционистов. В частности, они заявили, что американские военные гибнут за чужие интересы, а не за собственную страну, что создало серьезную угрозу.