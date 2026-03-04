Новый удар Трампа по Ирану: введут ли США сухопутные войска и чего ждать дальше

Операция США на Ближнем Востоке / © ТСН.ua

США и Израиль продолжают военную операцию «Эпическая ярость» на Ближнем Востоке. Американские военные наносят удары с воздуха и моря, атакуя Иран беспилотниками, боевой авиацией и кораблями ВМС. По официальным данным, на начало марта сухопутных войск США на территории Ирана нет, однако в западных медиа обсуждают вероятность их привлечения в операцию.

Что об этом пишут журналисты, аналитики и как такой сценарий комментируют американские чиновники и, в частности, президент Дональд Трамп? ТСН.ua собрал все, что известно о возможной переброске пехотинцев Соединенных Штатов на Ближний Восток.

Трамп не исключает ввода войск США, «если это будет необходимо»

Американский президент Дональд Трамп заявил изданию The New York Post , что не исключает возможности отправки сухопутных войск в Иран, «если это будет необходимо».

«Я не сомневаюсь в военных на местах (проведение военной операции — Ред.), как говорит каждый президент: «На местах не будет никаких военных». Я этого не говорю. Я говорю, что, вероятно, они нам не нужны (в Иране — Ред.) или если это будет необходимо», — заявил глава Белого дома.

В издании добавляют, что Трамп намекнул на сокращенные сроки продолжительности войны — не 4 недели, как говорил ранее.

«Это пройдет достаточно быстро. Мы идем точно по графику, значительно опережаем график с точки зрения лидерства — 49 убитых. И это, знаете ли, займет, как мы подумали, минимум четыре недели, а мы сделали это за один день», — сказал Трамп, заверив, что США это «вынесут».

Журналисты издания отметили , что министр обороны США Пит Гегсет также не исключил такой возможности. Хотя и заверил, что в настоящее время американских пехотинцев нет на Ближнем Востоке.

«Президент Трамп уверяет наших врагов, что мы зайдем настолько далеко, насколько нужно, для продвижения американских интересов. Но мы не глупы в этом вопросе. Вам не нужно завозить туда 200 000 человек и оставаться там 20 лет», — ответил он на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Трамп «не боится отправить наземные войска» в Иран — Le Monde

Известная французская газета Le Monde цитирует Трампа, который во время пресс-конференции заявил, что он «не боится отправить сухопутные войска» в Иран.

«Я не боюсь отправить наземные войска», — сказал Трамп.

Издание отмечает: «Трамп не исключает возможности введения американских войск в Иран, угрожая новой „большой волной“ атак. 79-летний республиканец давно выступает против многолетних военных вмешательств США на Ближнем Востоке, но приказал начать широкомасштабную войну против Ирана в субботу».

Более того, в Пентагоне добавили, что США «зайдут настолько далеко, насколько нужно».

«Нет, но мы не собираемся прибегать к размышлению о том, что мы будем делать или не будем делать», — ответил министр обороны Гегсет на вопрос журналистов, есть ли сухопутные войска на Ближнем Востоке.

В Пентагоне избежали четкого ответа, могут ли США отправить свои сухопутные войска — Time

Корреспонденты издания Time утверждают, что министр обороны Пит Гегсет и американский генерал Дэн Кейн повторили «неоднозначность» Трампа во время брифинга в Пентагоне, избегая конкретики о возможном введении сухопутных сил.

«Когда Гегсета спросили конкретно о том, можно ли отправить американские войска в Иран, он сказал, что было бы глупостью ожидать, что американские чиновники публично скажут: „Вот как далеко мы зайдем“», — подчеркнули в издании.

Кроме того, автор материала обратила внимание на противоречивые сроки кампании в заявлениях американских лидеров.

«Администрация (США — Ред.) предложила противоречивые сроки относительно того, как долго будет продолжаться военная операция», — говорится в обзоре журналистки.

В Foreign Policy назвали условие, при котором США не исключают ввода войск в Иран

Репортеры американского СМИ Foreign Policy , ссылаясь на заявления должностных лиц, пишут, что Америка не исключает возможности переброски своих пехотинцев, если боевые действия эскалируются или этого будут требовать цели.

В понедельник, 2 марта, в издании вышла статья под заголовком «Пентагон заявляет, что война в Иране — это „не Ирак“, но не исключает возможности ввода войск на местах».

По мнению журналистов, в случае перебрасывания наземных военных сил на Ближний Восток речь идет не о масштабной операции, а ограниченной.

«Полноценная наземная операция или вторжение — это сегодня не самый вероятный сценарий, хотя в Пентагоне не исключают полностью такого развития событий», — говорится в материале.

В этой же статье упоминают то, что глава Пентагона отмечал, что США не начинали эту войну на Ближнем Востоке, но пообещал за время президентства Трампа ее «завершить».

«Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампа мы ее завершаем», — сказал Гегсет, обвинив Иран в ведении «дикой, односторонней войны против Америки» в течение 47 лет.

В войне Трампа задействовано 50 000 военных — The Washington Post

Влиятельное американское издание The Washington Post , ссылаясь на заявление американского чиновника, пишет, что в операции Трампа уже принимают участие около 50 000 военнослужащих. Вероятнее всего, речь не идет о сухопутных войсках, поскольку официальной информации об этом нет в информационном пространстве.

Тем временем, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в понедельник, 2 марта, заявил, что в регион перебрасывают дополнительный персонал для поддержки операции. Однако он не представил подробностей, кроме того, что среди дополнительных сил были подразделения «тактической авиации».

Еще один чиновник, знакомый с планами военных США, захотевший остаться анонимным, сообщил для издания, «что Пентагон также работает над перемещением большего количества средств противовоздушной обороны в регион».

По словам представителя оборонного ведомства, армии было поручено направить в Европу дополнительную поддержку и техников по боеприпасам. Представители генерала и Центрального командования США, контролирующего военные операции на Ближнем Востоке, отказались уточнить, сколько дополнительных войск будет развернуто.

Несмотря на заявления американского президента и главы Пентагона, что военная кампания на Ближнем Востоке может завершиться раньше, чем ожидалось, журналисты The Washington Post предполагают, что боевые действия могут стать более затратными и затяжными.

«Но есть признаки того, что потребности военных уже меняются. И что конфликт может стать более затратным и затяжным, чем, возможно, ожидал президент», — добавили в издании.

Сколько американских военных погибли во время «операции Трампа»

По последним официальным данным, в военной операции «Эпическая ярость» погибли шесть американских военнослужащих.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, которое сообщило, что «по состоянию на 16:00 по восточному времени понедельника шесть американских военнослужащих погибли в бою», добавив, что американские силы «недавно обнаружили останки двух ранее пропавших без вести военнослужащих на объекте, который был подвергнут атаке».

Там добавили, что боевые действия военной операции США с Израилем в Иране продолжаются.

«Основные боевые операции продолжаются. Личности погибших не разглашаются до 24 часов после сообщения ближайших родственников», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Центральное командование заявило, что четвертый военный «был серьезно ранен во время первых атак Ирана и в конце концов скончался от полученных травм».

Источник в CNN , знакомый с ситуацией, сообщил, что военнослужащие погибли в результате прямого иранского удара по импровизированному операционному центру в гражданском порту Кувейта в воскресенье утром по местному времени.

«Это было прямое попадание сразу после 9 утра по местному времени, в центр здания… Атака произошла быстро и без предупреждения или сирен, которые извещали бы войска об эвакуации или зайти в бункер. Через несколько часов после удара в некоторых частях здания все еще тлел огонь. Внутренняя часть импровизированного операционного центра почернела, а стены разнесло наружу от взрыва, некоторые части отслоились от здания», — описал инцидент информатор.