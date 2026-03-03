В США раскрыли истинную цель операции Трампа против Ирана

Дональд Трамп и Джей Ди Венс. / © Associated Press

Одна из целей американской операции «Эпическая ярость» — изменение «менталитета» Ирана, чтобы Тегеран согласился больше никогда не стремиться к ядерному оружию.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, американскому президенту Дональду Трампу удалось предотвратить создание ядерного оружия по меньшей мере до конца его второго срока благодаря операции «Полночный молот», проведенной в июне 2025-го против трех основных ядерных объектов Тегерана.

Мы существенно отсрочили их, но я думаю, что президент рассчитывал на долгосрочную перспективу. Он ожидал, что Иран возьмет на себя значительное долгосрочное обязательство никогда не создавать ядерное оружие», — сказал вице-президент.

Вэнс подчеркнул, мол, Вашингтон потратил почти год, пытаясь договориться с Тегераном, но тот не уступал. Именно поэтому, по его словам, глава Белого дома понял, что достижение его цели будет «требовать, по сути, изменения менталитета иранского режима».

«Он увидел, что иранский режим ослаблен, он знал, что они стремятся оказаться на грани ядерного оружия, и он решил принять меры, считая это необходимым для защиты безопасности страны», — рассказал Венс.

Вэнс настаивает, что операция «Эпическая ярость» не затянется «в многолетний конфликт без четкого конца и цели».

«Он определил цель так: Иран не может иметь ядерного оружия и должен взять на себя долгосрочное обязательство никогда не пытаться восстановить свой ядерный потенциал», — добавляет он.

Напомним, с утра 28 февраля Израиль начал масштабную атаку на Иран. Впоследствии стало известно, что операция была совместной — вместе с США. В ответ Тегеран не только атаковал Израиль, но и запустил ракеты по американским базам на Ближнем Востоке.

В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. На резиденцию в Тегеране, где он находился, было сброшено 30 бомб. Также была ликвидирована большая часть политического руководства Ирана, принимавших ключевые решения в стране.