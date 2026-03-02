Могли бы держать весь мир в заложниках: Рубио объяснил операцию США против Ирана

Госдеп четко обозначил задачи военной миссии в Иране / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что цель ударов США состоит в том, чтобы уничтожить баллистические ракеты Ирана и предотвратить получение им ядерного оружия.

Об этом глава Госдепа сказал на брифинге.

Какова цель ударов США по Ирану

Марко Рубио повторил, что ранее в понедельник сказали Дональд Трамп и Пит Хегсет, что смена режима в Иране не была целью американо-израильской боевой операции.

Реклама

Но глава Госдепа надеется, что иранцы свергнут режим.

«Мы надеемся, что иранский народ сможет свергнуть это правительство и установить новое будущее для этой страны. Мы бы очень хотели, чтобы это стало возможным. Но целью этой миссии является уничтожение их возможностей в области баллистических ракет и военно-морских возможностей. Это четкая цель этой миссии», — сказал Рубио журналистам.

Рубио добавил, что эта операция должна была состояться, потому что Иран примерно через год или полтора пересек бы предел иммунитета, а это значит, что у них было бы так много ракет малой дальности и так много беспилотников, что никто ничего не смог бы с этим поделать.

«Они могли бы держать весь мир в заложниках. По некоторым оценкам, они производят более 100 таких ракет в месяц. Сравните это с шестью или семью перехватчиками, которые можно построить в месяц. Весь этот режим возглавляют радикальные священнослужители, не принимающие геополитические решения. Они принимают решения на основе теологии — их взгляда на теологию, которая является апокалиптической. Наша миссия номер один и наша цель — уничтожение их возможностей в сфере баллистических ракет и их способность их производить, а также угрозы, которую представляет их флот для мирового судоходства — вот цель», — заявил Рубио.

Реклама

США атаковали Иран «превентивно» после того, как узнали, что Израиль собирается нанести удары

По его словам, США атаковали Иран «превентивно», чтобы защитить американские войска после того, как узнали, что Израиль собирается атаковать без оглядки на Вашингтон.

«Прямая угроза заключалась в том, что мы знали: если на Иран нападут, а мы считали, что на них нападут, то они немедленно нападут на нас, и мы не собирались сидеть сложа руки и принимать на себя удар, прежде чем ответить», — сказал он.

«Мы знали, что будут действия Израиля. Мы знали, что это приведет к атаке на американские силы, и мы знали, что если мы не нападем на них превентивно, прежде чем они начнут эти атаки, мы понесем большие потери», — сказал Рубио.

Главные удары еще впереди

Рубио заявил, что «не будет раскрывать подробности тактических усилий США», но предупредил, что тяжелые удары США по Ирану еще впереди, а новая фаза будет еще более жесткой.

Реклама

«США завтра начнут реализацию программы, направленной на смягчение резкого роста цен на нефть», — анонсировал госсекретарь.

Примечательно, что он настаивает на том, что США на данный момент не готовы к размещению наземных войск в Иране, хотя раньше Дональд Трамп не исключал такого варианта.

Ранее мы писали, что война на Ближнем Востоке уже охватила около одиннадцати стран.

Также мы писали, чем конфликт на Ближнем Востоке выгоден России и какие угрозы для Украины.