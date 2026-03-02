Могли б тримати весь світ у заручниках: Рубіо пояснив операцію США проти Ірану

Держдеп чітко окреслив завдання військової місії в Ірані / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що мета ударів США полягає в тому, щоб знищити балістичні ракети Ірану та запобігти отриманню ним ядерної зброї.

Про це глава Держдепу сказав на брифінгу.

Яка мета ударів США по Ірану

Марко Рубіо повторив те, що раніше в понеділок сказали Дональд Трамп і Піт Хегсет, що зміна режиму в Ірані не була метою американо-ізраїльської бойової операції.

Але глава Держдепу сподівається, що іранці повалять режим.

«Ми сподіваємося, що іранський народ зможе повалити цей уряд і встановити нове майбутнє для цієї країни. Ми б дуже хотіли, щоб це стало можливим. Але метою цієї місії є знищення їхніх можливостей у сфері балістичних ракет та їхніх військово-морських можливостей. Це чітка мета цієї місії», — сказав Рубіо журналістам.

Рубіо додав, що ця операція мала відбутися, тому що Іран приблизно за рік чи півтора перетнув би межу імунітету, а це означає, що вони мали б так багато ракет малої дальності та так багато безпілотників, що ніхто нічого не зміг би з цим вдіяти.

«Вони могли б тримати весь світ у заручниках. За деякими оцінками, вони виробляють понад 100 таких ракет на місяць. Порівняйте це з шістьма чи сімома перехоплювачами, які можна побудувати на місяць. Весь цей режим очолюють радикальні священнослужителі, які не приймають геополітичних рішень. Вони приймають рішення на основі теології — їхнього погляду на теологію, який є апокаліптичним. Наша місія номер один і наша мета — знищення їхніх можливостей у сфері балістичних ракет та їхньої здатності їх виробляти, а також загрози, яку становить їхній флот для світового судноплавства — ось мета», — чітко заявив Рубіо.

США атакували Іран «превентивно» після того, як дізналися, що Ізраїль збирається завдати ударів

За його словами, США атакували Іран «превентивно», щоб захистити американські війська після того, як дізналися, що Ізраїль збирається атакувати без оглядки на Вашингтон.

«Безпосередня загроза полягала в тому, що ми знали: якщо на Іран нападуть, а ми вважали, що на них нападуть, то вони негайно нападуть на нас, і ми не збиралися сидіти склавши руки та приймати на себе удар, перш ніж відповісти», — сказав він.

«Ми знали, що будуть дії Ізраїлю. Ми знали, що це призведе до атаки на американські сили, і ми знали, що якщо ми не нападемо на них превентивно, перш ніж вони розпочнуть ці атаки, ми зазнаємо більших втрат», — сказав Рубіо.

Головні удари ще попереду

Рубіо заявив, що «не буде розкривати подробиці тактичних зусиль США», але попередив, що найважчі удари США по Ірану ще попереду, а нова фаза буде ще більш жорсткою.

«США завтра розпочнуть реалізацію програми, спрямованої на пом’якшення різкого зростання цін на нафту», — анонсував держсекретар.

Примітно, що він наполягає на тому, що США на даний момент «не готові» до розміщення наземних військ в Ірані, хоча раніше Дональд Трамп не виключав такого варіанту.

