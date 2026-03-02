Конфлікт на Близькому Сході: чим це вигідно Росії і які є загрози для України

США та Ізраїль проводять військову операцію проти Ірану / © ТСН.ua

Конфлікт на Близькому Сході набирає обертів. Поки США та Ізраїль продовжують масштабну операцію проти іранського режиму, Тегеран атакує американські військові бази та сусідні держави. Допомагати іранським аятолам заходилася ще одна країна — і це не Росія. Тим часом Україну просять поділитися унікальним досвідом зі збиття іранських «Шахедів». Київ готовий допомогти тим, хто допомагав нам, каже президент Зеленський.

Як події на Близькому Сході може використати Кремль, розповідає кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.

Що відомо про конфлікт на Близькому Сході

Скільки триватиме операція проти Ірану? Президент США вважає, що спільних із Ізраїлем атак можна завдавати ще чотири тижні. Дональд Трамп заявив, що Америка вже перевиконала цілі, ліквідувавши не лише верховного лідера аятолу Хаменеї, а й десятки чиновників з іранської верхівки. Водночас відомо про загибель щонайменше трьох американських солдатів. Трамп висловив співчуття їхнім родинам і звернувся безпосередньо до іранців.

Дональд Трамп, президент США: «Я ще раз закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську армію та поліцію скласти зброю і отримати повний імунітет або зіткнутися з неминучою смертю. Це буде невблаганна смерть, і вона не буде приємною. Я закликаю всіх іранських патріотів, які прагнуть свободи, скористатися цим моментом, бути хоробрими, сміливими, героїчними і повернути свою країну. Америка з вами».

Тегеран оголошує «священну війну»

Тегеран відмовився від переговорів. У відповідь на смерть Хаменеї іранська влада оголосила «священну війну» проти США та їхніх союзників. Бомбардування Ізраїлю тривають, завдано ударів по Бахрейну та нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Водночас ліванська «Хезболла» відкрила другий фронт, на що Ізраїль відповів наступальною операцією у Лівані.

Вперше іранський безпілотник долетів до британської бази на Кіпрі. Лондон не лише надав США свої бази для ударів, а й звернувся до Києва з проханням поділитися досвідом боротьби з дронами.

Кір Стармер, прем’єр-міністр Великої Британії: «Основою нашого рішення є колективна самооборона давніх друзів і союзників та захист життя британців. Ми також залучимо експертів з України разом із нашими власними експертами, щоб допомогти партнерам із Перської затоки збивати іранські дрони, які атакують їх».

Київ готовий допомогти у боротьбі з іранськими дронами

Україна готова підтримати партнерів. Президент Володимир Зеленський нагадав, що іранський режим сам обрав стати спільником Путіна, постачаючи технології для вбивства українців. Тепер наш досвід став незамінним для світу.

Володимир Зеленський, президент України: «Навіть в країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж ті, що поки надали нам партнери, більшу кількість мають систем — однаково збивають не всю балістику. Є і "Шахеди", які не зупинила ППО в регіоні… Усі зараз бачать, що наш досвід захисту багато в чому незамінний. Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам, Україні, цієї зими та загалом за час цієї війни».

Як війною на Близькому Сході може скористатись РФ

В українському МЗС падіння диктаторів називають «ефектом доміно». Міністр Андрій Сибіга наголошує: Росія не є надійною союзницею. За даними видання Politico, на стурбований дзвінок із Тегерана Москва відповіла лише обіцянкою «словесної підтримки», посилаючись на те, що договір про стратегічне партнерство не передбачає безпосередньої військової допомоги.

Видання Politico про тактику Москви: «Москва сподіватиметься відвернути увагу від себе, підкреслюючи нездатність Заходу і особливо США дотримуватися міжнародних норм. Це також, ймовірно, закріпить жорстку позицію Кремля щодо України, яку він послідовно представляв як захисний крок проти західної агресії».

Бонусом для Кремля є зростання цін на нафту, проте експерти зазначають: політичні мінуси для РФ переважають. Відсутність реальної підтримки Ірану добре помітили в КНДР, Китаї та країнах Глобального Півдня, на які Путін робив основну ставку.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, чи вплине загострення на Близькому Сході на постачання зброї Україні.

