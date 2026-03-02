Алан Бадоєв зізнався, чим заробляє собі на життя під час війни

Алан Бадоєв

Український режисер і продюсер Алан Бадоєв, чиї роботи свого часу задали планку всій індустрії музичних кліпів, нині рідко з’являється з гучними прем’єрами.

Від початку повномасштабної війни він поставив на паузу кліпмейкінг і зосередився на масштабніших сенсових проєктах. Тож шанувальники давно гадали: чим зараз живе і заробляє один із найуспішніших режисерів країни?

Алан Бадоєв та Ольга Навроцька

Відповідь Бадоєв дав в ефірі проєкту «Ранок у Великому місті». За його словами, він продовжує працювати над великим фентезійним проєктом про Україну разом із дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Але також зауважив:

«Я продюсую артиста Макса Барскіх. Це дуже вдалий артист», — говорить Бадоєв.

Алан Бадоєв та Макс Барскіх / © instagram.com/alanbadoev

Йдеться про одного з найуспішніших українських виконавців — Макс Барських, чия кар’єра вже багато років пов’язана з режисером.

Втім, музика не єдине джерело доходу митця. Бадоєв відверто зізнався, що має фінансову «подушку» та розвиває бізнес-напрями, які дозволяють йому не повертатися до активного знімання кліпів.

Алан Бадоєв

«Я маю заощадження, маю багато чого ще, як от бізнеси і всього. У нас давно вже є закордонний продакшн, де ми працюємо з рекламою», — зізнається продюсер.

Схоже, нині Бадоєв робить ставку не на кількість гучних релізів, а на стратегічні творчі й бізнес-проєкти, які дозволяють йому працювати у власному темпі без гонитви за трендами.

