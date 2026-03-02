ТСН у соціальних мережах

304
Алан Бадоєв зізнався, чим заробляє собі на життя під час війни

Відомий режисер та кліпмейкер розсекретив, які має джерела доходу на сьогодні.

Анастасія Гребешко
Алан Бадоєв

Український режисер і продюсер Алан Бадоєв, чиї роботи свого часу задали планку всій індустрії музичних кліпів, нині рідко з’являється з гучними прем’єрами.

Від початку повномасштабної війни він поставив на паузу кліпмейкінг і зосередився на масштабніших сенсових проєктах. Тож шанувальники давно гадали: чим зараз живе і заробляє один із найуспішніших режисерів країни?

Алан Бадоєв та Ольга Навроцька

Відповідь Бадоєв дав в ефірі проєкту «Ранок у Великому місті». За його словами, він продовжує працювати над великим фентезійним проєктом про Україну разом із дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Але також зауважив:

«Я продюсую артиста Макса Барскіх. Це дуже вдалий артист», — говорить Бадоєв.

Алан Бадоєв та Макс Барскіх / © instagram.com/alanbadoev

Йдеться про одного з найуспішніших українських виконавців — Макс Барських, чия кар’єра вже багато років пов’язана з режисером.

Втім, музика не єдине джерело доходу митця. Бадоєв відверто зізнався, що має фінансову «подушку» та розвиває бізнес-напрями, які дозволяють йому не повертатися до активного знімання кліпів.

Алан Бадоєв

«Я маю заощадження, маю багато чого ще, як от бізнеси і всього. У нас давно вже є закордонний продакшн, де ми працюємо з рекламою», — зізнається продюсер.

Схоже, нині Бадоєв робить ставку не на кількість гучних релізів, а на стратегічні творчі й бізнес-проєкти, які дозволяють йому працювати у власному темпі без гонитви за трендами.

Нагадаємо, Ексучасник «ДіО.фільмів» здивував сумою заробітку на місяць. Вадим Олійник зізнався, що наразі приносить йому дохід.

