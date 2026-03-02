Кривава повня хробака 3 березня 2026: чотири знаки переживуть перелом, але двом неймовірно пощастить

Крива повня хробака / © ТСН.ua

3 березня 2026 року відбудеться повне місячне затемнення — так звана кривава повня хробака. Астрологи попереджають: це одна з найсильніших повень року. Вона завершує старі сценарії, руйнує ілюзії та змушує приймати рішення, від яких не втекти. Для одних це буде звільнення, для інших — шанс, який не можна проґавити.

Що означає кривава повня хробака

Березнева повня отримала таку назву як символ пробудження після зими. Але затемнення додає напруги: все приховане стає явним.

Повня проходить у знаку Діви — це означає фокус на:

роботі та доходах

здоров’ї

режимі та дисципліні

відповідальності

практичних рішеннях

Це не містична казка — це момент правди.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен

Напруження у роботі. Можлива різка розмова або рішення змінити формат співпраці. Не дійте імпульсивно.

Телець

Кохання або творчість проходять перевірку. Якщо стосунки трималися на звичці — ситуація стане очевидною.

Близнята

Питання дому, родини або житла. Можлива новина, яка змінить ваші плани.

Рак

Важлива інформація. Документи та переговори потребують обережності.

Лев

Гроші — головна тема. Можливий перегляд бюджету або несподівані витрати.

Діва

Персональне затемнення. Ви завершуєте великий цикл. Рішення щодо роботи чи стосунків можуть бути радикальними.

Терези

Таємниці відкриються. Інтуїція підкаже більше, ніж слова.

Скорпіон

Зміна кола спілкування. Хтось може піти з вашого життя — і це буде на краще.

Стрілець

Кар’єрний поворот. Можливе завершення великого проєкту.

Козеріг

Перегляд цілей. Старий план більше не працює — з’явиться новий напрям.

Водолій

Фінансові питання у партнерстві. Уникайте ризикованих вкладень.

Риби

Стосунки в центрі подій. Або новий рівень, або чесне завершення.

4 знаки, які відчують затемнення найсильніше

Діва

Риби

Близнята

Стрілець

Для них це точка перелому на найближчі шість місяців.

2 знаки, яким пощастить найбільше

Телець

Після різкого завершення відкриється нова можливість — у коханні або творчості.

Козеріг

Несподівана професійна перспектива або шанс на стабільніший дохід.

Що категорично не можна робити 3 березня

приймати рішення «з образи»

звільнятися на емоціях

брати кредити

починати масштабні проєкти

вступати у гучні конфлікти

Затемнення — це про завершення, а не старт.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.